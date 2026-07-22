Ігоря Скибюка призначать новим начальником Генерального штабу — він замінить Гнатова

Новий начальник Генштабу ЗСУ Ігор Скибюк. Фото: Укрінформ

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Новим начальником Генерального штабу стане Ігор Скибюк — до цього він був заступником. Скибюк замінить на посаді Андрія Гнатова. Укази щодо оновлення військового керівництва мають підготувати 22 липня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради.

За його словами, Ігор Скибюк — “дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну”. Рішення щодо заміни військового керівництва планують формалізувати указами.

“Обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання — це практичний, ефективний процес мобілізації”, — написав Зеленський.

Під час наради також визначили, як надалі служитимуть у системі оборони держави Олександр Сирський та Андрій Гнатов. Конкретних посад президент не назвав.

Що відомо про Ігоря Скибюка

Ігор Скибюк — генерал-майор, Герой України. Народився у 1977 році. Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ у 1998 році, а також Національний університет оборони України у 2011 та 2024 роках.

Військову службу розпочав на посаді командира аеромобільного взводу. У 2001–2002 роках служив командиром спеціального взводу українського миротворчого контингенту в Косові.

У різні роки Скибюк обіймав посади начальника штабу — першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади, командира окремої десантно-штурмової бригади, начальника штабу — заступника командувача та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ.

З 3 червня 2025 року він працював заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Нагадаємо, 21 липня Олександра Сирського звільнили з поста головнокомандувача Збройних сил України. Він обіймав цю посаду з лютого 2024 року, змінивши Валерія Залужного. Новим головкомом стане Михайло Драпатий.