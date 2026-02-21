Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Про планову індексацію повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

На скільки зростуть виплати?

За словами міністра, цьогорічний показник індексації (12,1%) на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік. Це означає, що купівельна спроможність пенсіонерів має принаймні частково відновитися.

“Ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду”, — сказав Денис Улютін.

ПФУ вперше за роки без дефіциту

Посадовець запевнив, що затримок із виплатами не буде. Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік становить понад 1,2 трильйона гривень. Вперше за довгий час він є збалансованим і бездефіцитним, що гарантує стабільність нарахувань.

Та все ж, попри індексацію, рівень виплат залишається критичним для значної частини населення:

6,5 тисяч гривень — середній розмір пенсії в Україні у 2026 році;

4,3 мільйона пенсіонерів (тобто близько половини українців, які отримують виплати від ПФУ) отримують менше за 6 тисяч гривень.

У Міністерстві зазначають, що індексація — це лише “пластир”, а для реальних змін потрібна нова модель пенсійної системи. Над відповідним законопроєком уже працюють.

Нагадаємо, в Україні підвищили мінімальні пенсії для родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць.