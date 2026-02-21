Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Про планову індексацію повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.
За словами міністра, цьогорічний показник індексації (12,1%) на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік. Це означає, що купівельна спроможність пенсіонерів має принаймні частково відновитися.
“Ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду”, — сказав Денис Улютін.
Посадовець запевнив, що затримок із виплатами не буде. Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік становить понад 1,2 трильйона гривень. Вперше за довгий час він є збалансованим і бездефіцитним, що гарантує стабільність нарахувань.
Та все ж, попри індексацію, рівень виплат залишається критичним для значної частини населення:
У Міністерстві зазначають, що індексація — це лише “пластир”, а для реальних змін потрібна нова модель пенсійної системи. Над відповідним законопроєком уже працюють.
Нагадаємо, в Україні підвищили мінімальні пенсії для родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць.