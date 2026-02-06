Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Кабмін підвищив розмір адресної допомоги для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії. Новий мінімальний розмір виплати — 12 810 гривень. Це на 5 010 гривень більше, ніж зараз.

Про підвищення повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

Йдеться про мінімальну пенсійну виплату на кожного непрацездатного члена сімей загиблих та зниклих оборонців. Цю допомогу можуть отримати, зокрема, батьки, дружина або чоловік військового/військової. Такий самий мінімальний розмір встановили для однієї дитини загиблого військовослужбовця, якій замість пенсії призначають державну допомогу. До підвищення мінімальна виплата для цих категорій становила 7 800 грн.

“Також зростуть мінімальні виплати для родин, де пенсія призначена двом і більше членам сім’ї загиблого захисника чи захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а державна соціальна допомога призначена двом і більше дітей загиблого захисника чи захисниці. Для них виплата становитиме не менше 10 020 грн на кожного члена сім’ї замість чинних 6 100 грн”, — зазначили у Мінсоцполітики.

Нові розміри згаданих виплат набудуть чинності від 1 березня. Окрім цього, у цю дату їх будуть щорічно індексувати, пообіцяли в міністерстві.

