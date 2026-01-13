Лиманский напрямок на мапі DeepState

Попри морози, сніг і зледеніння, російські загарбники продовжують спроби наступу на Лиманському напрямку, використовуючи як піхотні штурми, так і легку техніку — мікроавтобуси типу “буханка” та мотоцикли. Українські військові продовжують оборонну операцію та зазначають, що кількісна перевага досі на боці росіян.

Про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади 3-го армійського корпусу Максим Білоусов.

Малі групи російської піхоти, які намагаються просуватися на Лиманському напрямку, використовують зимові маскувальні халати, щоб зменшити помітність на місцевості.

“Поки така річ, як штурми малими групами, вона нікуди не ділася. Так само проводяться ці штурми малими групами. Так само ворожа піхота намагається десь там просунутися… Також намагаються просуватися на таких “буханках”. Намагаються просуватися ще й на мотоциклах. Намагаються ще й маскуватися, тобто використовують так звані маскхалати зимові для того, щоб їх було менш помітно”, — зазначив начальник відділення комунікації 60-ї бригади Максим Білоусов.

Він зауважив, що ключовою тактикою російських сил є використання чисельної переваги над українськими військовими. За оцінкою офіцера, співвідношення військ на цій ділянці фронту може сягати 4 до 1, 6 до 1, а в окремих випадках — 10 до 1 не на користь Сил оборони України.

“Але наші хлопці працюють вже давно, з початку повномасштабного вторгнення багато хто є. І досвід, який в них є, теж допомагає нам знищувати ворога в промислових масштабах”, — додав Максим Білоусов.

Нагадаємо, у Лиманській громаді на Донеччині гуманітарна ситуація різко погіршилася — всі основні дороги та логістичні шляхи перебувають під постійним дроновим контролем російських військ, що унеможливлює завезення продуктів та засобів гігієни.