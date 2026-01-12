Лиман на мапі. Скриншот з DeepStateMap

У Лиманській громаді на Донеччині гуманітарна ситуація різко погіршилася — всі основні дороги та логістичні шляхи перебувають під постійним дроновим контролем російських військ, що унеможливлює завезення продуктів та засобів гігієни.

Про це Вільному Радіо повідомив голова Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.

“На сьогодні дуже-дуже важко туди завозити [гуманітарну допомогу], тому що всі дороги, всі шляхи перебувають під дроновим контролем. І плюс нам орки (військові російської армії, — ред.) перебивають повністю логістику”, — розповів Олександр Журавльов.

За його словами, окупаційні війська намагаються прориватися до населених пунктів громади, але військовим ЗСУ вдається стримувати їхні спроби.

Наразі в громаді не залишилось дітей, однак місцева влада продовжує вмовляти дорослих евакуюватися, звертаючись навіть до їхніх рідних, які перебралися до тилових регіонів.

“На сьогодні в громаді залишається 3,5 тисячі населення. У нас дуже багато цивільних, яких ми умовляємо на евакуацію, але вони все одно залишаються. Ми звертаємося до дітей, щоб вони хоча б умовили своїх батьків або родичів погодитись на евакуацію”, — пояснив очільник громади.

Із комунікаціями ситуація критична. За словами керівника МВА, електропостачання частково збереглося лише на південній стороні Лимана.

“На південній стороні міста є 25% електропостачання. Більше на території громади електропостачання немає. Газопостачання немає. Центральні мережі, які були доведені до громади і до міста Лиман, всі практично перебиті”, — зазначив він.

Мешканці, які залишаються в громаді, переважно ховаються в підвалах, а ремонтні бригади не можуть працювати через постійні атаки дронів. За словами Журавльова, енергетики неодноразово відновлювали мережі, однак уже наступного дня обладнання знову знищують безпілотники.

Раніше ми писали, що 10 січня російські війська атакували Ярову на Лиманщині. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, поранень зазнали дві жінки.