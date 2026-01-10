Наслідки обстрілів Донеччини 10 січня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

10 січня під обстріл російських окупантів потрапило село Ярова Лиманської громади. Від ударів загинули двоє місцевих чоловіків, ще дві жительки села зазнали поранень. Загалом станом на 17:00 відомо про трьох загиблих та дев’ятьох поранених серед цивільних.

Про наслідки російських атак повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще один цивільний чоловік загинув на околицях Костянтинівки. Російський безпілотник влучив поряд із дорогою, якою він їхав на велосипеді. Пораненого доставили до медичного закладу, де він помер.

Окрім цього, в середині дня росіяни скинули авіабомбу на Слов’янськ. У місті поранень дістали семеро людей. Пошкоджень зазнали близько 20 приватних будинків, п’ять дев’ятиповерхівок, крамниця, склад, гараж та автомобілі.

Нагадаємо, минулої доби під обстріли російської армії потрапили троє цивільних на Донеччині, один із них не пережив удару. Війська країни-агресорки понад 1,3 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні.