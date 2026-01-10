Ілюстративне фото: Вадим Лях

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Сьогодні вдень, 10 січня, російська армія скинула авіабомби на Слов’янськ. П’ятеро мирних мешканців отримали поранення, будівлі в різних районах міста отримали пошкодження.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook.

Унаслідок удару семеро людей отримали поранення — п’ять чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки 34 і 70 років. Медики надали їм необхідну допомогу. Також під час атаки постраждали п’ять багатоповерхових і двадцять приватних будинків, магазин, гараж та автомобіль.

За попередніми даними, для удару застосували авіабомбу КАБ-250.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли Костянтинівку. На околицях міста безпілотник влучив поруч із дорогою, де їхав цивільний чоловік на велосипеді. Пораненого доставили до лікарні, але він помер від отриманих травм.