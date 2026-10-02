Скільки заробили начальник ГУ ДПС у Донецькій області та його заступники за 8 місяців 2026 року: зарплати та доплати

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За січень–серпень 2026 року топпосадовці Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області разом отримали 1 мільйон 241 тисячу гривень зарплати після сплати податків. Найбільше за цей період заробив начальник управління Олександр Головін. Журналісти Вільного Радіо розібралися, з яких виплат складалися доходи посадовців та яке майно вони вказали у своїх деклараціях.

Для довідки: Зарплатні відомості керівництва ГУ ДПС у Донецькій області журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на інформаційний запит. У матеріалі наведені два види сум. Дані за 2026 рік — це зарплата, яку посадовцям виплатили фактично, тобто “на руки”. Із нарахованої зарплати щомісяця утримували 24% податків та інших відрахувань — це на один відсоток більше за встановлені законом ПДФО (18%) та військовий збір (5%). Ймовірно, різниця — це профспілковий внесок, який утримують з членів профспілки. Доходи з декларацій за 2025 рік вказані так, як їх задекларували посадовці, — до сплати податків. Аби показати середню зарплату за місяць, загальний заробіток кожного посадовця за січень–серпень ми поділили на вісім (за кількістю місяців). До зарплати, крім посадового окладу, входили надбавки за інтенсивність праці, вислугу років і секретність, щомісячні премії, а також відпускні, лікарняні, допомога на оздоровлення та виплати за відрядження. Юридично Головне управління ДПС у Донецькій області зареєстроване у тимчасово окупованому Маріуполі. Поштова адреса установи — у Броварах Київської області.

Понад 60 тисяч гривень на місяць: скільки заробив начальник ГУ ДПС Олександр Головін у 2026 році

За вісім місяців 2026 року Олександр Головін отримав 497 044 гривні після сплати податків. У середньому це 62 131 гривня на місяць. До оподаткування посадовцю нараховували в середньому 81 751 гривню.

Розмір його виплат упродовж 2026 року відрізнявся. Найменшу суму — 60 066 гривень — посадовець отримав у червні. Найбільшою стала квітнева виплата — 65 836 гривень. Тоді Головін частину місяця був у відпустці, тому додатково йому нарахували 25 808 гривень відпускних.

На прикладі березневої зарплати можна побачити, з яких складників формувався дохід Олександра Головіна. Тоді йому нарахували:

31 530 гривень — посадовий оклад;

30 584 гривні — надбавку за інтенсивність праці;

9 459 гривень — надбавку за вислугу років;

7 252 гривні — щомісячну премію;

4 730 гривень — надбавку за секретність;

700 гривень — надбавку за ранг державного службовця.

З липня надбавка за ранг зросла до 800 гривень.

Яке майно декларує Олександр Головін

Згідно з декларацією за 2025 рік, Олександр Головін задекларував 867 тисяч гривень доходу на посаді начальника ГУ ДПС у Донецькій області. Це 72 250 гривень на місяць до сплати податків.

Його дружина Марина Головіна отримала 2 035 250 гривень від підприємницької діяльності та ще 74 781 гривню зарплати у приватному підприємстві “Либідь 45”.

Олександр Головін має квартиру площею 32 квадратні метри у Донецьку. У його власності вона перебуває з 1997 року.

Інші об’єкти нерухомості записані на дружину посадовця, а сам він, згідно з декларацією, ними користується. Це квартира площею 66 квадратних метрів у Києві, придбана у 2018 році за 1 306 648 гривень, та земельна ділянка площею 2 381 квадратний метр у Бородянській громаді на Київщині, яку придбали того ж року.

У 2019 році дружина посадовця стала власницею машиномісця в Києві вартістю 471 936 гривень, а у 2024 році придбала ще одну столичну квартиру площею 44,3 квадратного метра за 1 240 400 гривень.

Того ж року родина придбала два автомобілі: Tesla Model 3 2021 року випуску за 770 тисяч гривень та Skoda Superb 2018 року за 451 тисячу гривень.

Також посадовець задекларував 10 тисяч доларів та 150 тисяч гривень готівкою.

Відрядження та відпустка: скільки у 2026-му отримав заступник начальника Олександр Кара

Заступнику начальника ГУ ДПС Олександру Карі за січень–серпень 2026 року виплатили 383 311 гривень після сплати податків. У середньому це 47 914 гривень на місяць, або 63 045 гривень до оподаткування.

На прикладі березневого заробітку можна простежити, з чого складалися виплати Карі:

24 800 гривень — посадовий оклад;

24 056 гривень — надбавка за інтенсивність праці;

7 440 гривень — надбавка за вислугу років;

5 704 гривні — щомісячна премія;

3 720 гривень — надбавка за секретність;

800 гривень — надбавка за ранг державного службовця.

Найбільшу виплату у 2026 році заступник отримав у січні — 55 067 гривень. Серед іншого, до цієї суми увійшли 9 408 гривень відпускних. А найменшою була його зарплата в лютому — 37 068 гривень. Тоді посадовцю виплатили неповний оклад — ймовірно, через перебування у відпустці.

У липні Кара додатково отримав близько 5 тисяч гривень за відрядження, а у серпні — 18 тисяч гривень відпускних.

Доходи та майно родини Олександра Кари

У декларації за 2025 рік Олександр Кара вказав 836 917 гривень доходу від роботи у ГУ ДПС у Донецькій області. У середньому це 69 743 гривні на місяць до сплати податків.

Його дружина Олександра Кара за 2025 рік задекларувала 1 388 631 гривню доходу від незалежної професійної діяльності та 54 132 гривні соціальних виплат.

Власної нерухомості посадовець не зазначив. Натомість його дружині належать квартира площею 45,5 квадратного метра у Донецьку, якою вона володіє з 2005 року, та половина офісу площею 43 квадратні метри там же. Останній об’єкт перебуває у її власності з 2013 року.

Крім того, жінка має земельну ділянку в тисячу квадратних метрів у селі Рубці Лиманської громади. Право власності на неї вона має з 2011 року.

У 2023 році родина придбала Toyota RAV-4 Hybrid 2023 року випуску за 1 700 тисяч гривень. Автомобіль записаний на дружину, але Олександр Кара має право ним користуватися.

З 2022 року сім’я орендує у Києві квартиру площею 83,6 квадратного метра. З 2025 року дружина посадовця також винаймає там офіс.

Готівкові заощадження подружжя вказані окремо: Олександр Кара задекларував 36 500 доларів, його дружина — 41 700 доларів.

Найменший середній заробіток: скільки отримав заступник начальника Олександр Гринцов у 2026 році

Олександру Гринцову за перші вісім місяців 2026 року виплатили 361 030 гривень після сплати податків. Це в середньому 45 129 гривень щомісяця, або 59 346 гривень до оподаткування.

Протягом січня–серпня 2026 року його виплати суттєво різнилися. Повний посадовий оклад Олександр Гринцов отримав лише у лютому. В інші місяці він частину часу перебував на лікарняному або у відпустці. Лікарняні йому нараховували у березні, квітні та червні.

У січні посадовцю виплатили найменшу за цей період суму — 30 552 гривні. Натомість серпнева виплата була найбільшою — 68 368 гривень.

Зокрема, у серпні до виплати увійшли:

33 040 гривень — грошова допомога на оздоровлення;

21 257 гривень — посадовий оклад;

17 006 гривень — надбавка за інтенсивність праці;

6 583 гривні — відпускні;

6 377 гривень — надбавка за вислугу років;

4 889 гривень — щомісячна премія.

На відміну від начальника ГУ ДПС та Олександра Кари, Гринцов не отримує надбавки за секретність.

Що декларує Олександр Гринцов

У декларації за 2025 рік Олександр Гринцов вказав 360 638 гривень зарплати в ГУ ДПС у Донецькій області, або в середньому 30 053 гривні на місяць до сплати податків. Також того року він отримав 166 402 гривні пенсії та 9 325 гривень інших доходів від ГУ ДПС.

Особистої нерухомості посадовець не декларує. Натомість на його дружину, Олену Гринцову, оформлені квартира площею 82,5 квадратного метра у Донецьку, якою вона володіє з 2001 року, та машиномісце там само — у власності з 2014 року.

Їй також належить автомобіль Mercedes ML-350 2011 року випуску. Сам Олександр Гринцов за довіреністю користується Toyota Prado 2008 року випуску, яка належить іншій людині.

Готівкою посадовець задекларував 48 тисяч доларів, а його дружина — 34 тисячі доларів.

Інфографіка: Вільне Радіо

Понад пів мільйона гривень — надбавки за інтенсивність праці

Найбільшою додатковою виплатою у зарплатах усіх трьох керівників ГУ ДПС була надбавка за інтенсивність праці. У різні місяці вона становила від 80 до 97 відсотків посадового окладу.

Загалом за вісім місяців Олександру Головіну нарахували 216 009 гривень такої надбавки, Олександру Карі — 162 347 гривень, а Олександру Гринцову — 138 287 гривень.

Щомісячна премія для всіх трьох посадовців становила 23% посадового окладу. У червні для Головіна та Кари її розмір зменшили до 13%, тоді як Гринцов продовжив отримувати премію у розмірі 23% окладу.

Також усім трьом нараховували 30% посадового окладу за вислугу років. Головіну та Карі, крім того, виплачували 15% за роботу з інформацією, що має гриф секретності.

Раніше ми розповідали, скільки заробили голова Донецької ОДА і його заступники за 8 місяців 2026 року.