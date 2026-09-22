Які зарплати у керівництва Донецької ОДА у 2026 році

Зарплати керівництва Донецької ОДА у 2026 році, інфографіка: Вільне Радіо

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Понад 5,5 млн грн на п’ятьох заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники за перші вісім місяців 2026 року. Традиційно декому з заступників нараховували доплати за вислугу років та інтенсивну роботу. А керівник крім окладу отримував лише доплату за роботу з держтаємницею.

Розміри зарплат посадовців повідомили в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм виплатили фактично. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати керівництву Донецької ОДА виплачували із загального та спеціального фондів бюджету. У тексті наведені загальні суми виплат на місяць. У зазначені суми не включені відрядження, оскільки вони оплачуються додатково.

Для довідки: Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника, до них додаються окремі нестабільні доплати, передбачені для державних службовців їхнім соціальним пакетом.

Зарплати керівництва Донецької ОДА у 2026 році, інфографіка: Вільне Радіо

Якою була зарплата Вадима Філашкіна за 8 місяців 2026-го

981 649 грн склала зарплата голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна за 8 місяців 2026 року.

Такими були виплати посадовцю помісячно:

січень — 131 830 грн.

лютий — 118 101 грн;

березень — 128 838 грн;

квітень — 123 181 грн;

травень — 105 584 грн ;

червень — 123 182 грн;

липень — 127 611 грн;

серпень — 123 322 грн.

До суми зарплати щомісяця входила також доплата за роботу з держтаємницею. У різні місяці вона становила від 13 771 до 17 195 грн. Інших доплат і надбавок у цей період посадовець не мав.

Яку зарплату у 2026 році отримав заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка

Найбільше серед колег — 1 415 493 грн — у перші 8 місяців 2026 року отримав заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка. Окрім окладу, йому стабільно виплачували низку надбавок. Помісячно посадовець отримував такі суми:

січень — 137 861 грн;

лютий — 138 808 грн;

березень — 221 028 грн;

квітень — 197 113 грн;

травень — 187 781 грн;

червень — 233 662 грн;

липень — 113 229 грн;

серпень — 186 011 грн.

Як і голова ОДА, Юрій Ключка щомісяця отримував доплату за роботу з держтаємницею — від 9 984 до 19 502 грн. Також, судячи з виплат, посадовець інтенсивно працював на місці — за це йому щомісяця виплачували від 26 625 до 52 006 грн. Крім того, Ключка мав доплату за вислугу років, яка в середньому становила близько 10 тис. грн на місяць. А у червні він отримав 73 673 грн відпускних та 148 168 грн допомоги на оздоровлення.

Скільки заробив заступник голови Донецької ОДА Ігор Бойко за 8 місяців 2026 року

Дещо менше за колегу — 1 292 089 грн — заробив заступник голови ОДА Ігор Бойко. Ще 140 522 грн він отримав у травні як матеріальну допомогу на оздоровлення до відпустки. Також посадовець отримував надбавку за інтенсивність праці.

Загалом Бойку виплатили:

січень — 124 505 грн;

лютий — 167 642 грн;

березень — 189 980 грн;

квітень — 150 314 грн;

травень — 140 863 грн;

червень — 158 757 грн;

липень — 183 824 грн;

серпень — 176 204 грн.

У середньому по 40 тис. грн щомісяця посадовець отримував як доплату за вислугу років. Від 7 до 15 тис. грн йому платили за інтенсивність праці, такі ж суми щомісяця — за роботу з державною таємницею. Крім того, судячи з виплат, Бойко тричі був у відпустці та сукупно за цей період отримав 121 542 грн відпускних.

Скільки заробив у січні–серпні 2026-го перший заступник голови ДонОДА Юрій Винокуров

Зарплата першого заступника голови Донецької ОДА Юрія Винокурова за перші вісім місяців 2026 року склала 930 551 грн. Крім того, посадовець отримував надбавку за вислугу років.

У розрізі місяців зарплата першого заступника була такою:

січень — 94 567 грн;

лютий — 139 820 грн;

березень — 203 010 грн ;

квітень — 158 094 грн;

травень — 45 692 грн;

червень — 141 861 грн;

липень — 46 411 грн;

серпень — 101 096 грн.

Також Винокурову щомісяця виплачували в середньому по 32 тис. грн надбавки за вислугу років та від 9 до 16 тис. грн доплати за роботу з держтаємницею. У березні посадовець був на лікарняному й отримав 12 771 грн, а у липні йому виплатили 29 511 грн відпускних та 174 215 грн допомоги на оздоровлення.

Яка зарплата в Олександра Шевченка у 2026 році

Заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко з початку 2026 року отримав 907 909 грн. Його зарплата, як і у першому кварталі, була найнижчою серед колег. Помісячно зарплата посадовця була такою:

січень — 91 647 грн;

лютий — 131 355 грн;

березень — 169 962 грн;

квітень — 124 218 грн;

травень — 98 961 грн;

червень — 97 152 грн;

липень — 107 837 грн;

серпень — 86 777 грн.

Щомісяця у середньому по 9,5 тис. грн Шевченку виплачували як надбавку за вислугу років, по 10 тис. грн — за роботу з держтаємницею. Від 18 тис. до 39 тис. грн становила щомісячна доплата за інтенсивність праці. Також посадовець отримав близько 12 тис. грн відпускних та 130 331 грн матеріальної допомоги на оздоровлення.

Раніше ми розповідали, скільки Вадим Філашкін і його заступники заробили у першому кварталі 2026 року. Також ми аналізували зарплати керівництва Донецької ОДА за 2025 рік.