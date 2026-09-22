Які зарплати у керівництва Донецької ОДА у 2026 році

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Понад 5,5 млн грн на п’ятьох заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники за перші вісім місяців 2026 року. Традиційно декому з заступників нараховували доплати за вислугу років та інтенсивну роботу. А керівник крім окладу отримував лише доплату за роботу з держтаємницею.
Розміри зарплат посадовців повідомили в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.
Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника, до них додаються окремі нестабільні доплати, передбачені для державних службовців їхнім соціальним пакетом.
981 649 грн склала зарплата голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна за 8 місяців 2026 року.
Такими були виплати посадовцю помісячно:
До суми зарплати щомісяця входила також доплата за роботу з держтаємницею. У різні місяці вона становила від 13 771 до 17 195 грн. Інших доплат і надбавок у цей період посадовець не мав.
Найбільше серед колег — 1 415 493 грн — у перші 8 місяців 2026 року отримав заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка. Окрім окладу, йому стабільно виплачували низку надбавок. Помісячно посадовець отримував такі суми:
Як і голова ОДА, Юрій Ключка щомісяця отримував доплату за роботу з держтаємницею — від 9 984 до 19 502 грн. Також, судячи з виплат, посадовець інтенсивно працював на місці — за це йому щомісяця виплачували від 26 625 до 52 006 грн. Крім того, Ключка мав доплату за вислугу років, яка в середньому становила близько 10 тис. грн на місяць. А у червні він отримав 73 673 грн відпускних та 148 168 грн допомоги на оздоровлення.
Дещо менше за колегу — 1 292 089 грн — заробив заступник голови ОДА Ігор Бойко. Ще 140 522 грн він отримав у травні як матеріальну допомогу на оздоровлення до відпустки. Також посадовець отримував надбавку за інтенсивність праці.
Загалом Бойку виплатили:
У середньому по 40 тис. грн щомісяця посадовець отримував як доплату за вислугу років. Від 7 до 15 тис. грн йому платили за інтенсивність праці, такі ж суми щомісяця — за роботу з державною таємницею. Крім того, судячи з виплат, Бойко тричі був у відпустці та сукупно за цей період отримав 121 542 грн відпускних.
Зарплата першого заступника голови Донецької ОДА Юрія Винокурова за перші вісім місяців 2026 року склала 930 551 грн. Крім того, посадовець отримував надбавку за вислугу років.
У розрізі місяців зарплата першого заступника була такою:
Також Винокурову щомісяця виплачували в середньому по 32 тис. грн надбавки за вислугу років та від 9 до 16 тис. грн доплати за роботу з держтаємницею. У березні посадовець був на лікарняному й отримав 12 771 грн, а у липні йому виплатили 29 511 грн відпускних та 174 215 грн допомоги на оздоровлення.
Заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко з початку 2026 року отримав 907 909 грн. Його зарплата, як і у першому кварталі, була найнижчою серед колег. Помісячно зарплата посадовця була такою:
Щомісяця у середньому по 9,5 тис. грн Шевченку виплачували як надбавку за вислугу років, по 10 тис. грн — за роботу з держтаємницею. Від 18 тис. до 39 тис. грн становила щомісячна доплата за інтенсивність праці. Також посадовець отримав близько 12 тис. грн відпускних та 130 331 грн матеріальної допомоги на оздоровлення.
Раніше ми розповідали, скільки Вадим Філашкін і його заступники заробили у першому кварталі 2026 року. Також ми аналізували зарплати керівництва Донецької ОДА за 2025 рік.