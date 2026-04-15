Скільки заробляють голова Донецької ОДА та його заступники

2 550 260 грн зарплати на всіх отримали у першому кварталі 2026 року голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники. Посадовці отримували доплати за роботу з держтаємницею, надбавки за вислугу років та інтенсивність праці, відрядження. Розповідаємо, хто з заступників заробляє більше керівника, хто був у відпустці, а хто працював найінтенсивніше.

Розміри зарплат посадовців повідомили в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм виплатили фактично. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати посадовцям Донецької ОДА виплачували з загального та спеціального фондів бюджету. У текст наведені загальні суми виплат на місяць.

Для довідки: Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника, до них додаються окремі нестабільні доплати, передбачені для державних службовців їхнім соціальним пакетом.

Доплати за держтаємницю та відрядження: якою була зарплата Вадима Філашкіна у першому кварталі 2026-го

За перші три місяці 2026 року голова Донецької ОДА Вадим Філашкін заробив 467 381 грн. Крім окладу керівнику обладміністрації нараховують лише доплату за роботу з держтаємницею та оплачують відрядження. Інших надбавок, наприклад, за інтенсивність праці чи вислугу років, посадовець не отримує. З місяця в місяць зарплата посадовця практично не відрізняється:

січень — 151 218 грн (робота з держтаємницею — 17 195 грн, відрядження — 19 388 грн).

лютий — 157 468 грн (39 367 грн — за відрядження, 15 404 грн — робота з держтаємницею);

березень — 158 695 грн (відрядження — 29 857 грн, держтаємниця — 16 804 грн).

Протягом 2025 року зарплата Філашкіна становила у середньому 140 тис. грн на місяць.

Скільки заробив у першому кварталі 2026 року перший заступник голови ДонОДА Юрій Винокуров

584 605 грн — такою була зарплата першого заступника голови ОДА Юрія Винокурова за перші три місяці 2026 року. Найбільші доплати посадовець отримував за відрядження. Також окремо виплата зростала через вислугу років на різних посадах на державній службі:

січень — 166 082 грн (відрядження — 71 515 грн, надбавка за вислугу років — 23 493 грн, держтаємниця);

лютий — 195 747 грн (55 927 грн — відрядження, 30 007 грн — за вислугу років, 12 431 грн — держтаємниця);

березень — 222 776 (відрядження — 19 766 грн, надбавка за вислугу років — 64 691 грн, держтаємниця — 15 977 грн).

Яка зарплата у заступника голова ДонОДА Ігоря Бойка в 2026 році

Заступник голови Донецької ОДА Ігор Бойко у першому кварталі 2026 року був у відрядженнях та інтенсивно працював. А ще — був у відпустці. За три місяці його зарплата склала 533 992 грн:

січень — 131 117 грн (відпустка — 30 559 грн, відрядження — 6 612 грн, надбавка за вислугу років — 26 096 грн, держтаємниця — 7 828 грн, надбавка за інтенсивність праці — 7 828 грн);

лютий — 186 268 грн (46 567 грн — надбавка за вислугу років, 18 626 грн — відрядження, 13 970 грн — надбавка за держтаємницю, 7 080 грн — надбавка за інтенсивність праці);

березень — 216 607 грн (відрядження — 26 627 грн, надбавка за вислугу років — 52 772 грн, держтаємниця — 15 831 грн, надбавка за інтенсивність праці — 15 831 грн).

Скільки заробляє у 2026 році заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка

Заступник начальника Донецької ОДА Юрій Ключка за перші три місяці 2026 року отримав 532 538 грн. Він має надбавки за вислугу років та інтенсивність праці. У січні та лютому був у відрядженнях:

січень — 138 000 грн (відрядження — 139 грн, вислуга років — 12 116 грн, державна таємниця — 12 116 грн, надбавка за інтенсивність праці — 32 310 грн)

лютий — 173 510 грн (34 702 грн — відрядження, 32 660 грн — надбавка за інтенсивність праці, 12 247 грн — надбавка за держтаємницю);

березень — 221 028 грн (надбавка за вислугу років — 19 502 грн, держтаємниця — 19 502 грн, надбавка за інтенсивність праці — 52 006 грн).

Найменш високооплачуваний заступник голови Донецької ОДА: яка зарплата у Олександра Шевченка у 2026 році

Традиційно менше за колег отримав заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко. Його зарплата за перший квартал 2026 року — 431 744 грн. Посадовець має вислугу років та інтенсивно працює. Втім ці надбавки трохи менші за ті, які нараховують колегам. У лютому посадовець також був у відпустці:

січень — 102 756 грн (відрядження — 11 109 грн, вислуга років — 4 423 грн, держтаємниця — 7 991 грн, надбавка за інтенсивність праці)

лютий — 138 464 грн. (30 109 грн — надбавка за інтенсивність праці, 11 290 грн — надбавка за держтаємницю, 11 290 грн — надбавка за вислугу років, 7 109 грн — відрядження, 3 391 грн — відпустка.

березень — 190 524 грн (відрядження — 20 562 грн, надбавка за вислугу років — 14 996 грн, держтаємниця — 14 996 грн, надбавка за інтенсивність праці — 39 990 грн).

Раніше ми розповідали, скільки заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники у 2025 році. Тоді оплата посадовців виросла порівняно з попереднім роком.