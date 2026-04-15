2 550 260 грн зарплати на всіх отримали у першому кварталі 2026 року голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники. Посадовці отримували доплати за роботу з держтаємницею, надбавки за вислугу років та інтенсивність праці, відрядження. Розповідаємо, хто з заступників заробляє більше керівника, хто був у відпустці, а хто працював найінтенсивніше.
Розміри зарплат посадовців повідомили в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.
Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм виплатили фактично. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати посадовцям Донецької ОДА виплачували з загального та спеціального фондів бюджету. У текст наведені загальні суми виплат на місяць.
Для довідки:
Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника, до них додаються окремі нестабільні доплати, передбачені для державних службовців їхнім соціальним пакетом.
Доплати за держтаємницю та відрядження: якою була зарплата Вадима Філашкіна у першому кварталі 2026-го
За перші три місяці 2026 року голова Донецької ОДА Вадим Філашкін заробив 467 381 грн. Крім окладу керівнику обладміністрації нараховують лише доплату за роботу з держтаємницею та оплачують відрядження. Інших надбавок, наприклад, за інтенсивність праці чи вислугу років, посадовець не отримує. З місяця в місяць зарплата посадовця практично не відрізняється:
Протягом 2025 року зарплата Філашкіна становила у середньому 140 тис. грн на місяць.
Скільки заробив у першому кварталі 2026 року перший заступник голови ДонОДА Юрій Винокуров
584 605 грн — такою була зарплата першого заступника голови ОДА Юрія Винокурова за перші три місяці 2026 року. Найбільші доплати посадовець отримував за відрядження. Також окремо виплата зростала через вислугу років на різних посадах на державній службі:
січень — 166 082 грн (відрядження — 71 515 грн, надбавка за вислугу років — 23 493 грн, держтаємниця);
Яка зарплата у заступника голова ДонОДА Ігоря Бойка в 2026 році
Заступник голови Донецької ОДА Ігор Бойко у першому кварталі 2026 року був у відрядженнях та інтенсивно працював. А ще — був у відпустці. За три місяці його зарплата склала 533 992 грн:
січень — 131 117 грн (відпустка — 30 559 грн, відрядження — 6 612 грн, надбавка за вислугу років — 26 096 грн, держтаємниця — 7 828 грн, надбавка за інтенсивність праці — 7 828 грн);
лютий — 186 268 грн (46 567 грн — надбавка за вислугу років, 18 626 грн — відрядження, 13 970 грн — надбавка за держтаємницю, 7 080 грн — надбавка за інтенсивність праці);
березень — 216 607 грн (відрядження — 26 627 грн, надбавка за вислугу років — 52 772 грн, держтаємниця — 15 831 грн, надбавка за інтенсивність праці — 15 831 грн).
Скільки заробляє у 2026 році заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка
Заступник начальника Донецької ОДА Юрій Ключка за перші три місяці 2026 року отримав 532 538 грн. Він має надбавки за вислугу років та інтенсивність праці. У січні та лютому був у відрядженнях:
січень — 138 000 грн (відрядження — 139 грн, вислуга років — 12 116 грн, державна таємниця — 12 116 грн, надбавка за інтенсивність праці — 32 310 грн)
лютий — 173 510 грн (34 702 грн — відрядження, 32 660 грн — надбавка за інтенсивність праці, 12 247 грн — надбавка за держтаємницю);
березень — 221 028 грн (надбавка за вислугу років — 19 502 грн, держтаємниця — 19 502 грн, надбавка за інтенсивність праці — 52 006 грн).
Найменш високооплачуваний заступник голови Донецької ОДА: яка зарплата у Олександра Шевченка у 2026 році
Традиційно менше за колег отримав заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко. Його зарплата за перший квартал 2026 року — 431 744 грн. Посадовець має вислугу років та інтенсивно працює. Втім ці надбавки трохи менші за ті, які нараховують колегам. У лютому посадовець також був у відпустці: