Друга група інвалідності встановлюється при стійких, виражених порушеннях функцій організму, які суттєво обмежують повсякденне життя, але зберігають здатність до самообслуговування. У 2025–2026 роках порядок оформлення зазнав кардинальних змін: МСЕК ліквідовано, натомість запрацювала нова електронна система. Розповідаємо, як оформити статус за новими правилами, на яку пенсію розраховувати та які пільги передбачені.
З 1 січня 2025 року в Україні ліквідовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінила система оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), яка працює на базі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я.
Ключові зміни:
Важливо: усі довідки та акти, видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставою для отримання пенсії, пільг і виплат — до дати наступного оцінювання.
Друга група означає значні обмеження у повсякденному функціонуванні при збереженні здатності до часткового самообслуговування.
Критерії встановлення 2 групи — людина має виражені обмеження у:
Конкретний список підстав закріплено Постановою Кабміну “Про затвердження переліку анатомічних дефектів та інших незворотних порушень“. До них, зокрема, належать:
Зверніться до профільного лікаря, який веде ваше захворювання: невролога при інсульті, онколога при онкопатології, кардіолога при серцевій патології тощо. Якщо кількох захворювань, лікуючим є той, хто веде пацієнта на момент підготовки до оцінювання.
Якщо стан відповідає критеріям, лікар у електронній системі формує направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи. Паперової форми 088/о більше немає — все відбувається в цифровому форматі.
Система автоматично визначає дату і час оцінювання. У день оцінювання членам експертної команди (ЕКОПФО) відкривається доступ до справи. Команда розглядає наявні медичні дані і приймає рішення колегіально. При потребі — одноразове направлення на дообстеження.
Після встановлення інвалідності видається витяг з рішення експертної команди — це новий документ, що замінив довідку МСЕК. Рішення зберігається в електронній системі.
Подайте заяву до Пенсійного фонду України — особисто, через відділення або онлайн на portal.pfu.gov.ua. Зробити це потрібно не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності: тоді пенсію нарахують з дня встановлення групи. При пізнішому зверненні — з дня подачі заяви.
Експертна команда може повернути документи або відмовити при:
Оскарження відбувається за новою процедурою — через Центр оцінювання функціонального стану особи (ЦОФСО). На подачу скарги є 40 днів з дня отримання висновку. У зверненні потрібно детально пояснити незгоду та додати підтверджуючі документи.
Якщо ЦОФСО не задовольнить скаргу — рішення можна оскаржити в судовому порядку.
Розмір пенсії становить 90% від пенсії за віком, яку особа отримала б з урахуванням свого страхового стажу та заробітку.
З 1 березня 2026 року відбулася щорічна індексація — Кабмін затвердив коефіцієнт 1,121 (+12,1%) відповідно до Постанови №236 від 25 лютого 2026 року. Перерахунок проведено автоматично, без необхідності подавати заяву.
Цивільні (загальне захворювання) — середня пенсія становить приблизно 9 855 грн.
Мінімальна пенсія (за недостатнього страхового стажу) — від 2 595 грн.
Інваліди внаслідок війни (учасники бойових дій) — від приблизно 14 400 до 15 000 грн.
Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС (2 група) — близько 16 490 грн.
Примітки:
Право на пенсію по інвалідності виникає при наявності стажу від 1 до 15 років — залежно від віку встановлення інвалідності:
Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії по інвалідності залежить від віку, в якому встановлено інвалідність:
До 25 років — достатньо 1 року страхового стажу.
Від 25 до 28 років — потрібно 2 роки стажу.
Від 28 до 31 року — потрібно 3 роки стажу.
Від 31 до 36 років — потрібно 4 роки стажу.
Після 36 років — за кожні наступні 3 роки віку додається ще 1 рік стажу, максимально — до 15 років.
Люди без страхового стажу мають право на державну соціальну допомогу в розмірі 80% прожиткового мінімуму для непрацездатних. Оформлюється через управління соціального захисту за місцем проживання.
Для ветеранів та колишніх військовослужбовців діє окремий порядок. Розмір залежить від причини інвалідності:
Після березневої індексації 2026 року оновлені розміри виплат почали діяти автоматично з 1 квітня — без необхідності подавати додаткові заяви.
Так, 2 група є робочою. Закон не забороняє працювати, але роботодавець не має права призначати завдання, протипоказані за станом здоров’я.
Людина з інвалідністю 2 групи може працювати повний або неповний день, отримувати заробітну плату та одночасно отримувати пенсію по інвалідності. Розмір пенсії для працюючих не зменшується, однак мінімальний гарантований поріг дещо відрізняється від мінімуму для непрацюючих.
Чи потрібно переоформлювати інвалідність, якщо є стара довідка МСЕК? Якщо довідка МСЕК видана до 31 грудня 2024 року і строк дії ще не закінчився — оформляти нічого не потрібно, вона повністю чинна. Коли настане строк переогляду, потрібно пройти нову процедуру ОПФО.
Що таке ЕКОПФО і де вона знаходиться? Експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) — це мультидисциплінарна група лікарів, яка діє на базі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я. Знайти відповідний заклад можна через сімейного лікаря або на сайті МОЗ.
Чи можна оформити інвалідність дистанційно? Так, для важкохворих передбачена заочна та дистанційна форма оцінювання. Однак результати медичних обстежень (аналізи, МРТ) все одно потрібно пройти фізично. На повну дистанційність розраховувати не варто.
Скільки часу займає оформлення? Рішення приймається протягом 10 робочих днів після отримання направлення та результатів обстежень. При одноразовому направленні на дообстеження термін призупиняється.
Яка пенсія, якщо немає страхового стажу? Призначається соціальна пенсія, яка дорівнює 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних — у 2026 році це 2 595 грн. Оформлення — через органи соціального захисту за місцем проживання.
Чи впливає отримання пенсії на право на роботу? Ні. Людина з інвалідністю 2 групи може одночасно працювати і отримувати пенсію по інвалідності. Пенсія не скасовується при працевлаштуванні.
Що змінилося в оскарженні рішення? Замість звернення до обласної МСЕК тепер скарга подається до Центру оцінювання функціонального стану особи (ЦОФСО) протягом 40 днів після отримання рішення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які пільги можуть отримати військові з інвалідністю.