Інвалідність 2 групи: хто і як може оформити

Друга група інвалідності встановлюється при стійких, виражених порушеннях функцій організму, які суттєво обмежують повсякденне життя, але зберігають здатність до самообслуговування. У 2025–2026 роках порядок оформлення зазнав кардинальних змін: МСЕК ліквідовано, натомість запрацювала нова електронна система. Розповідаємо, як оформити статус за новими правилами, на яку пенсію розраховувати та які пільги передбачені.

Що змінилось у 2025-2026 роках

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінила система оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), яка працює на базі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я.

Ключові зміни:

Замість паперових справ — електронна система: направлення, розгляд і рішення фіксуються цифрово

Рішення приймає експертна команда лікарів (ЕКОПФО), а не комісія МСЕК

Направлення формує лікуючий лікар (профільний спеціаліст, а не лише сімейний)

Запроваджено заочну та дистанційну форми оцінювання для важкохворих

Додаткове обстеження дозволяється лише один раз

Строк прийняття рішення — 10 робочих днів

Важливо: усі довідки та акти, видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставою для отримання пенсії, пільг і виплат — до дати наступного оцінювання.

Кому встановлюється 2 група інвалідності

Друга група означає значні обмеження у повсякденному функціонуванні при збереженні здатності до часткового самообслуговування.

Критерії встановлення 2 групи — людина має виражені обмеження у:

самообслуговуванні (потрібні допоміжні засоби або допомога інших);

самостійному пересуванні;

здатності до навчання, роботи, орієнтації або спілкування;

частковому чи повному контролі власної поведінки.

Перелік захворювань для 2 групи інвалідності

Конкретний список підстав закріплено Постановою Кабміну “Про затвердження переліку анатомічних дефектів та інших незворотних порушень“. До них, зокрема, належать:

цироз печінки з портальною гіпертензією III ступеня;

відсутність одного легеня та хронічна легенева недостатність II ступеня;

незворотні зміни зору з гостротою 0,05–0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів на обидва ока;

параліч нижньої кінцівки, виражений тетрапарез, трипарез, гемипарез після неефективної реабілітації;

синдром Паркінсона з вираженими акінетико-ригідним та постуральним синдромами;

дефекти черепа площею 60 кв. см і більше;

ексартикуляція верхньої кінцівки або стегна;

культя обох гомілок або стегна при неможливості протезування;

стан після трансплантації внутрішніх органів при сприятливому перебігу;

стан після ендопротезування двох суглобів;

психічне захворювання тривалістю понад 10 років;

цукровий діабет середнього або тяжкого перебігу в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки;

єдина функціонуюча нирка при ХПН III ступеня.

Як оформити інвалідність 2 групи у 2026 році: покрокова інструкція

Крок 1. Звернення до лікуючого лікаря

Зверніться до профільного лікаря, який веде ваше захворювання: невролога при інсульті, онколога при онкопатології, кардіолога при серцевій патології тощо. Якщо кількох захворювань, лікуючим є той, хто веде пацієнта на момент підготовки до оцінювання.

Крок 2. Електронне направлення

Якщо стан відповідає критеріям, лікар у електронній системі формує направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи. Паперової форми 088/о більше немає — все відбувається в цифровому форматі.

Крок 3. Оцінювання

Система автоматично визначає дату і час оцінювання. У день оцінювання членам експертної команди (ЕКОПФО) відкривається доступ до справи. Команда розглядає наявні медичні дані і приймає рішення колегіально. При потребі — одноразове направлення на дообстеження.

Крок 4. Отримання рішення

Після встановлення інвалідності видається витяг з рішення експертної команди — це новий документ, що замінив довідку МСЕК. Рішення зберігається в електронній системі.

Крок 5. Оформлення пенсії

Подайте заяву до Пенсійного фонду України — особисто, через відділення або онлайн на portal.pfu.gov.ua. Зробити це потрібно не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності: тоді пенсію нарахують з дня встановлення групи. При пізнішому зверненні — з дня подачі заяви.

Коли можуть відмовити в оформленні

Експертна команда може повернути документи або відмовити при:

недостатньому обстеженні, неповному обґрунтуванні захворювання;

відсутності необхідних медичних записів, через що неможливо визначити ступінь обмежень;

недостатності діагнозів або симптомів.

Як оскаржити рішення у 2026 році

Оскарження відбувається за новою процедурою — через Центр оцінювання функціонального стану особи (ЦОФСО). На подачу скарги є 40 днів з дня отримання висновку. У зверненні потрібно детально пояснити незгоду та додати підтверджуючі документи.

Якщо ЦОФСО не задовольнить скаргу — рішення можна оскаржити в судовому порядку.

Пенсія по інвалідності 2 групи у 2026 році

Розмір пенсії становить 90% від пенсії за віком, яку особа отримала б з урахуванням свого страхового стажу та заробітку.

З 1 березня 2026 року відбулася щорічна індексація — Кабмін затвердив коефіцієнт 1,121 (+12,1%) відповідно до Постанови №236 від 25 лютого 2026 року. Перерахунок проведено автоматично, без необхідності подавати заяву.

Розміри пенсій по інвалідності 2 групи — квітень 2026

Цивільні (загальне захворювання) — середня пенсія становить приблизно 9 855 грн.

Мінімальна пенсія (за недостатнього страхового стажу) — від 2 595 грн.

Інваліди внаслідок війни (учасники бойових дій) — від приблизно 14 400 до 15 000 грн.

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС (2 група) — близько 16 490 грн.

Примітки:

Мінімальна пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних — 2 595 грн (станом на 2026 рік).

Для тих, у кого пенсія нижча за прожитковий мінімум, держава автоматично доплачує до цього рівня.

Індексація стосується лише вже призначених пенсій. Якщо інвалідність встановлено у 2026 році, перерахунок проведуть пізніше.

Необхідний страховий стаж

Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії по інвалідності залежить від віку, в якому встановлено інвалідність:

До 25 років — достатньо 1 року страхового стажу.

Від 25 до 28 років — потрібно 2 роки стажу.

Від 28 до 31 року — потрібно 3 роки стажу.

Від 31 до 36 років — потрібно 4 роки стажу.

Після 36 років — за кожні наступні 3 роки віку додається ще 1 рік стажу, максимально — до 15 років.

Люди без страхового стажу мають право на державну соціальну допомогу в розмірі 80% прожиткового мінімуму для непрацездатних. Оформлюється через управління соціального захисту за місцем проживання.

Пенсія по інвалідності для військових (2 група)

Для ветеранів та колишніх військовослужбовців діє окремий порядок. Розмір залежить від причини інвалідності:

Інвалідність внаслідок участі в бойових діях (АТО/ООС, повномасштабна війна) — 80% від грошового забезпечення. Мінімальна гарантована сума — від 14 400-15 000 грн (після березневої індексації 2026 року).

Інвалідність під час служби, не пов’язана з бойовими діями — 60% від грошового забезпечення, мінімум нижчий.

Після березневої індексації 2026 року оновлені розміри виплат почали діяти автоматично з 1 квітня — без необхідності подавати додаткові заяви.

Пільги для людей з інвалідністю 2 групи

Транспортні пільги

Безкоштовний проїзд міським громадським транспортом (крім таксі).

50% знижка на проїзд залізничним, повітряним, морським та автомобільним транспортом на внутрішніх маршрутах у період з 1 жовтня по 15 травня.

Першочерговий прохід через прикордонний контроль при виїзді на лікування за кордон.

Медичні пільги

Придбання ліків за рецептом лікаря з оплатою 50% вартості при амбулаторному лікуванні.

Повністю безкоштовні ліки — для тих, хто отримує пенсію нижче мінімальної або державну соціальну допомогу замість пенсії.

Безкоштовні путівки до санаторіїв при наявності медичних показань.

Отримання технічних засобів реабілітації, протезів, засобів пересування безкоштовно або на пільгових умовах (за індивідуальною програмою реабілітації).

Побутові пільги

Позачергова безкоштовна встановлення стаціонарного телефону та безкоштовне його використання.

Безкоштовне використання радіотрансляційної точки.

Першочергове обслуговування в касах, установах та організаціях усіх форм власності.

Трудові права

Заборона приймати на роботу, яка протипоказана за станом здоров’я.

Роботодавець зобов’язаний встановити неполовний робочий час на прохання працівника.

Не можна встановлювати випробувальний термін при прийнятті на роботу.

Понаднормова робота та нічна праця — лише за згодою працівника.

Щорічна відпустка — 30 календарних днів (замість стандартних 24).

Чи можна працювати з 2 групою інвалідності

Так, 2 група є робочою. Закон не забороняє працювати, але роботодавець не має права призначати завдання, протипоказані за станом здоров’я.

Людина з інвалідністю 2 групи може працювати повний або неповний день, отримувати заробітну плату та одночасно отримувати пенсію по інвалідності. Розмір пенсії для працюючих не зменшується, однак мінімальний гарантований поріг дещо відрізняється від мінімуму для непрацюючих.

FAQ: поширені запитання

Чи потрібно переоформлювати інвалідність, якщо є стара довідка МСЕК? Якщо довідка МСЕК видана до 31 грудня 2024 року і строк дії ще не закінчився — оформляти нічого не потрібно, вона повністю чинна. Коли настане строк переогляду, потрібно пройти нову процедуру ОПФО.

Що таке ЕКОПФО і де вона знаходиться? Експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) — це мультидисциплінарна група лікарів, яка діє на базі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я. Знайти відповідний заклад можна через сімейного лікаря або на сайті МОЗ.

Чи можна оформити інвалідність дистанційно? Так, для важкохворих передбачена заочна та дистанційна форма оцінювання. Однак результати медичних обстежень (аналізи, МРТ) все одно потрібно пройти фізично. На повну дистанційність розраховувати не варто.

Скільки часу займає оформлення? Рішення приймається протягом 10 робочих днів після отримання направлення та результатів обстежень. При одноразовому направленні на дообстеження термін призупиняється.

Яка пенсія, якщо немає страхового стажу? Призначається соціальна пенсія, яка дорівнює 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних — у 2026 році це 2 595 грн. Оформлення — через органи соціального захисту за місцем проживання.

Чи впливає отримання пенсії на право на роботу? Ні. Людина з інвалідністю 2 групи може одночасно працювати і отримувати пенсію по інвалідності. Пенсія не скасовується при працевлаштуванні.

Що змінилося в оскарженні рішення? Замість звернення до обласної МСЕК тепер скарга подається до Центру оцінювання функціонального стану особи (ЦОФСО) протягом 40 днів після отримання рішення.

