Ірландія виділить Україні 125 млн євро на військову допомогу та енергетику

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським, Дублін, 2 грудня 2025 року. Фото: скриншот із запису

Ірландія надасть Україні 100 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу. Ще 25 мільйонів євро — на підтримку української енергосистеми.

Про це прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін повідомив під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Ірландія вже надала Україні фінансову підтримку на понад 340 мільйонів євро. Це включає більш ніж 170 мільйонів євро, спрямованих на гуманітарну допомогу, та 166 мільйонів євро, які пішли на нелетальну військову допомогу.

Міхал Мартін також наголосив, що російська армія “умисно і цинічно” націлює свої атаки на енергетичні об’єкти України, сподіваючись “послабити моральний дух українців”.

Тож Ірландія робить свій фінансовий внесок, аби “глава Росії Володимир Путін не переміг” — ще 100 мільйонів євро на фінансування нелетальної військової допомоги та 25 мільйонів євро на підтримку енергетичної системи України.

“Дякую Ірландії за всю дорогу, за повагу до наших людей, до України й за те, що ви з нами не просто через політичні міркування, а тому, що Ірландія щиро захищає право народів на життя”, — написав президент Володимир Зеленський.

