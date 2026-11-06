Іспанія надасть Україні пакет допомоги вартістю у понад 400 мільйонів євро: що відомо

Зустріч Володимира Зеленського та Петро Санчеса. Фото: ОПУ

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Україна отримає новий пакет військової допомоги від Іспанії вартістю у 437 мільйонів євро: його наповнення президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Петро Санчесу обговорили під час зустрічі напередодні. Також там йшлося про російські удари по українській енергетиці, залізниці та логістиці.

Про це ввечері 5 листопада повідомили у пресслужбі Офісу Президента України.

“Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий”, — розповів Володимир Зеленський.

На зустрічі також йшлося про наслідки залізничної катастрофи в іспанському Толедо, де загинули десятки людей. Глава держави висловив співчуття у зв’язку з цією трагедією.

“Щодня Росія вбиває наших людей, і українці знають, наскільки кожна втрата життя болюча”, — зазначив президент.

Нагадаємо, інженери Десантно-штурмових військ облаштувати в Донецькій області тунель на майже шість кілометрів. Він забезпечує безперебійний рух особового складу, мототехніки, постачання боєприпасів та евакуацію поранених оборонців.