Інженери ДШВ облаштували на Донеччині підземний тунель для евакуації поранених та логістики

Українські військові. Ілюстративне фото: 11 армійський корпус

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Інженери Десантно-штурмових військ облаштувати в Донецькій області тунель на майже шість кілометрів. Він забезпечує безперебійний рух особового складу, мототехніки, постачання боєприпасів та евакуацію поранених оборонців.

Про це розповів начальник управління Сил підтримки штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро Пішко в інтервʼю “Укрінформу”.

За його словами, підземний тунель довжиною майже шість кілометрів облаштували військові інженери між двома населеними пунктами Донецької області. Ця споруда забезпечує безперебійний та замаскований рух особового складу та мототехніки, зокрема квадроциклів.

Разом із тим через тунель доставляють провізію та боєприпаси, а ще проводять евакуацію поранених українських військових. Усе це дає змогу різноманітним підрозділам успішно виконувати бойові завдання, зауважив Дмитро Пішко.

Він також зазначив, що будівництво цієї споруди — не єдиний приклад, коли робота інженерів ЗСУ допомагала в операціях на Донеччині. До прикладу, взимку 2023-го 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада використовувала плавучий транспортер для проведення медичної евакуації. Тоді окупанти підірвали один з автомобільних мостів до Лимана, а його обʼїзд забирав багато часу.

Натомість за допомогою плавучого транспортера ПТС-2 бійці “вигравали” 30–40 хвилин. За ту зиму у такий спосіб оборонці зробили 86 рейсів.

Окрім цього, інша інженерно-саперна рота облаштувала невибухові загородження в районі Добропілля. Нині завдяки ним підрозділи Сил оборони стримують російські війська на відтинку, каже Пішко.

Нагадаємо, працівники й техніка комунальних підприємств Покровської громади залучені до облаштування військових фортифікацій на Донеччині. Також з такими спорудами допомагають й комунальники Костянтинівської громади.