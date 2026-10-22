Деякі комунальники з Покровська будують фортифікації на Донеччині: деталі

Покровськ у 2023 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Працівники й техніка комунальних підприємств Покровської громади залучені до облаштування військових фортифікацій на Донеччині.

Про це Покровська міська військова адміністрація повідомила у відповіді на запит Вільного Радіо.

В адміністрації пояснили, що через наближення лінії фронту, постійні артилерійські обстріли та руйнування критичної інфраструктури комунальні підприємства й бюджетні установи громади переїхали до безпечніших регіонів України.

“Релокація комунальних підприємств та установ бюджетної сфери до інших громад є вимушеним кроком задля збереження майна, кадрового потенціалу та забезпечення безперервності надання послуг населенню”, — йдеться у відповіді.

Водночас частина роботи комунальників пов’язана з облаштуванням військових споруд. За словами представників адміністрації, працівники й техніка допомагають будувати фортифікації в Донецькій області.

“Техніка та працівники задіяні в організації та здійсненні облаштування військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд на території Донецької області”, — зазначили у відповіді.

В адміністрації не уточнили, які саме комунальні підприємства залучені до цих робіт, скільки працівників і одиниць техніки вони задіяли та в яких районах області облаштовують фортифікації.

Скільки грошей витратили на підтримку комунальних підприємств Покровська за девʼять місяців 2026 року

Згідно зі звітом про виконання бюджету Покровської міської територіальної громади за січень-вересень 2026 року, на субсидії та поточні трансферти для водопровідно-каналізаційного господарства спрямували понад 6,6 млн грн.

Ще близько 7,4 млн грн витратили за програмою підтримки підприємств у межах економічної діяльності.

Окремо на капітальні вкладення для підприємств за цією програмою передбачили близько 3,3 млн грн, однак за дев’ять місяців коштів за цією статтею фактично не витрачали.

У бюджетному звіті не уточнюють, чи пов’язані ці видатки з облаштуванням фортифікацій.

Раніше ми розповідали, що за дев’ять місяців 2026 року сума неоплачених рахунків Покровської громади за роботи, товари й послуги зросла з понад 500 тис. грн до 16,3 млн грн. Водночас прострочена заборгованість залишилася на рівні січня, а решта платежів ще не досягла кінцевого строку оплати.