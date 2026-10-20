Рахунки Покровської громади за дев’ять місяців зросли майже у 33 рази: сума перевищила 16 млн грн

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За дев’ять місяців 2026 року сума рахунків, які бюджет Покровської громади має оплатити за роботи, товари й послуги, зросла з понад 500 тисяч гривень до 16,3 мільйона. Водночас обсяг прострочених боргів залишається незмінним із січня, решту ж становлять платежі, строк яких ще не настав.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, які Покровська міська військова адміністрація надала у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Станом на 1 січня 2026 року загальна кредиторська заборгованість бюджету громади становила 500 тисяч 436 гривень.

Найбільша частина цієї суми — 468,8 тис. грн — припадала на неоплачені послуги для освітніх закладів. Зокрема, 264 тис. 750 грн громада заборгувала початковим школам, гімназіям і ліцеям, ще 169 тис. 175 грн — дитячим садкам. Решта стосувалася спеціальних та інклюзивних закладів, позашкільної освіти й інших освітніх установ.

Ще 28 тис. 12 грн припадали на органи місцевого самоврядування та соціальний захист населення. Окремо у спеціальному фонді бюджету обліковували 3 тис. 670 грн боргу за капітальний ремонт інших об’єктів.

На 1 жовтня 2026 року загальна кредиторська заборгованість бюджету громади зросла до 16 мільйонів 311 тисяч 256 гривень — майже у 33 рази.

Втім, це не означає, що всі ці кошти громада вже мала сплатити, але не зробила це вчасно. Більшу частину становлять платежі, термін оплати яких ще не настав: бюджетні установи отримали товари чи послуги, але розрахуватися за ними громада має пізніше, як передбачено договором. Такі зобов’язання не є простроченими.

За даними звітності, на 1 жовтня 2026 року прострочена кредиторська заборгованість становила 500 тисяч 436 гривень — стільки ж, скільки й на початку року. Отже, за дев’ять місяців майже у 33 рази зросла загальна сума заборгованості, але прострочених платежів не додалося.

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