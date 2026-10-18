Покровська громада виплатить допомогу до Міжнародного дня людей з інвалідністю: хто та як може отримати

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Покровській громаді планують виплатити по 2 тисячі гривень до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Її можуть отримати як дорослі, так і дитяче населення. Які документи потрібні та куди з ними звертатися — пояснюємо далі.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається щороку 3 грудня, однак у Покровській громаді вже почали приймати заявки на такий вид допомоги. Виплату у 2 тисячі гривень пропонують людям з інвалідністю І групи, а за дітей підтримку може отримати один із батьків.

Серед основних документів, які потрібно надати:

заяву встановленого зразка;

копію паспорта та витяг про місце проживання;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує встановлення І групи інвалідності;

згоду на обробку персональних даних;

копію довідки ВПО (за наявності);

банківські реквізити для зарахування коштів;

документ про опіку — за потреби.

Також для одного з батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років потрібні додатково:

копія РНОКПП одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини та документ про реєстрацію її місця проживання;

копія РНОКПП дитини;

документ, що підтверджує встановлення дитині інвалідності.

Заяву та необхідні папери можна подати особисто до Управління соціального захисту населення Покровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56. Також їх приймають поштою, однак в такому випадку копії документів необхідно засвідчити власноручним написом “Згідно з оригіналом”, зазначити підпис, прізвище та ініціали.

За консультацією щодо оформлення допомоги просять звертатися за телефоном: +38 (095) 399-90-55.

Нагадаємо, у Покровській громаді розпочали прийом документів на матеріальну підтримку для родин загиблих захисників. Вони можуть отримати по 5 тисяч гривень на кожного члена сімʼї.