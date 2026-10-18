Покровська громада виплатить допомогу до Міжнародного дня людей з інвалідністю: хто та як може отримати

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У Покровській громаді планують виплатити по 2 тисячі гривень до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Її можуть отримати як дорослі, так і дитяче населення. Які документи потрібні та куди з ними звертатися — пояснюємо далі.
Про це повідомили у Покровській МВА.
Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається щороку 3 грудня, однак у Покровській громаді вже почали приймати заявки на такий вид допомоги. Виплату у 2 тисячі гривень пропонують людям з інвалідністю І групи, а за дітей підтримку може отримати один із батьків.
Серед основних документів, які потрібно надати:
Також для одного з батьків дитини з інвалідністю віком до 18 років потрібні додатково:
Заяву та необхідні папери можна подати особисто до Управління соціального захисту населення Покровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56. Також їх приймають поштою, однак в такому випадку копії документів необхідно засвідчити власноручним написом “Згідно з оригіналом”, зазначити підпис, прізвище та ініціали.
За консультацією щодо оформлення допомоги просять звертатися за телефоном: +38 (095) 399-90-55.
Нагадаємо, у Покровській громаді розпочали прийом документів на матеріальну підтримку для родин загиблих захисників. Вони можуть отримати по 5 тисяч гривень на кожного члена сімʼї.