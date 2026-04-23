Іспанський військовослужбовець у бронемашині VAMTAC. Ілюстративне фото: Flickr

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до Києва оголосила про передачу Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC та артилерійських боєприпасів 155-го калібру.

Про це посадовиця повідомила під час свого візиту до Києва, повідомляє іспанське видання Cadena SER.

Постачання партії машин VAMTAC та снарядів розпочнеться в травні, вони надійдуть для посилення українських прикордонників, повідомила міністерка. Вона додала, що загальна кількість українських військових, які пройшли підготовку в Іспанії, перевищить 9 тис. людей у квітні.

“Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру”, — заявила Маргарита Роблес.

У Міноборони України доповнили, що сторони під час зустрічі також узгодили пріоритети двостороннього співробітництва: посилення протиповітряної оборони, забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами та масштабування виробництва українських дронів.

Нагадаємо, сили оборони на Краматорському напрямку відбили російську атаку на мотоциклах силами операторів дронів із різних підрозділів. На напрямку фіксують зміну тактики угруповання армії країни-агресорки: від спроб інфільтрації до накопичення колісної техніки й більш ризикових атак.