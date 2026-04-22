Знищені під час штурму мотоцикли російських військових. Ілюстративне фото: "Фокус"

Сили оборони на Краматорському напрямку відбили російську атаку на мотоциклах силами операторів дронів із різних підрозділів. На напрямку фіксують зміну тактики угруповання армії країни-агресорки: від спроб інфільтрації до накопичення колісної техніки й більш ризикових атак.

Про це в ефірі Армія TV повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

“Наші розвідники виявили ворога ще на підступах, почали активно працювати дрони. Працювали пілоти не тільки 56-ї бригади, а й суміжних підрозділів, і спільними зусиллями ворога було знищено. Тобто штурм був абсолютно невдалий. Хоча бачимо, що це не були геть новачки. Тому що відстрілювалися і влучали в дрон. Тобто вони розуміють, як діяти, що робити”, — зазначила Ольга Косенко.

Вона пояснила, що нині на Краматорському напрямку, до якого належать Часів Яр, фіксують зміну російської тактики. Раніше загарбники намагалися просочуватися невеликими піхотними групами між позиціями Сил оборони, однак тепер діють більш ризиковано: накопичують колісну техніку та починають штурми. Загалом у 56-й бригаді фіксують збільшення кількості мотоциклів.

“Їх справді останнім часом дуже багато. Їх використовують для штурмів, логістики й для переміщення особового складу. Це може бути зумовлено і тим, що на мотоциклі набагато легше проскочити непомітно, проскочити по замінованій території. Ну, і, знову ж таки, мотоцикл — це набагато дешевший вид транспорту, ніж, наприклад, автівка чи броньована техніка. До того ж це розосередження особового складу”, — додала речниця.

У бригаді фіксують до 20 уражень мотоциклів, легкових автівок і багі на тиждень. З наближенням літа там очікують зростання кількості таких атак, зазначила Ольга Косенко.

Нагадаємо, сили оборони вчергове атакували низку військових цілей загарбників на ТОТ Донеччини. Так, їм вдалося уразити зосередження живої сили росіян та спостережний пункт. Втрати окупантів уточнюють.