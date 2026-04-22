Графське та Затишне на мапі. Фото: DeepState

Сили оборони вчергове атакували низку військових цілей загарбників на ТОТ Донеччини. Так, їм вдалося уразити зосередження живої сили росіян та спостережний пункт. Втрати окупантів уточнюють.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російського агресора 21-го та в ніч на 22 квітня. Влучання фіксували, зокрема на території тимчасово окупованої частини Донецької області.

Так, аби знизити наступальні спроможності військ країни-агресорки, ЗСУ вдарили по зосередженню живої сили окупантів у районі Графського — за 14 кілометрів від Волновахи. Саме ж селище належить Ольгинської територіальної громади, а розташоване майже у самому центрі лісового заказника загальнодержавного значення “Великоанадольський ліс”.

Окрім цього, захисники уразили командно-спостережним пунктам росіян поблизу Затишного — за близько 53 кілометри від попереднього населеного пункту. Село належить до Хлібодарівської громади Волноваського району.

Масштаби завданих збитків та втрати окупантів уточнюють.

“Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України”, — підсумували у Генштабі.

