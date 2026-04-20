Маріуполь в окупації. Ілюстративне фото: з російських джерел

Росіяни проаналізували, хто бере житло в Маріуполі під іпотечні кредити — більшість квартир купують їхні земляки. Водночас жителів тимчасово окупованих територій, зокрема місцевих — усього 25%. Ці дані загарбники використають для формування “портрета майбутнього жителя міста”.

Про це пише Єдиний інститут просторового планування Росії.

Там кажуть, що провели аналіз продажів квартир у Маріуполя, аби визначити “портрет майбутнього мешканця”. Так, лише близько 25% іпотечних кредитів брали жителі тимчасово окупованих територій, решта 75% — росіяни. Йдеться про вихідців з Москви та її області, Приволзького, Північно-Західного, Уральського та Сибірського федеральних округів, а також півдня РФ.

“Разом з іншими вихідними даними ця аналітика стане основою для визначення прогнозної потужності об’єктів міської інфраструктури та галузевої структури економіки в цілому”, — заявляють в Інституті.

Читати також: Життя в окупації, нові квартири та “перевиховання” школярів: що побачили іноземні журналісти у сучасному Маріуполі

Окрім цього, окупаційна влада Маріуполя просуває ідею перетворення міста на туристичний центр. Так званий “мер” Маріуполя Антон Кольцов говорить:

“У нас є понад 6 км пляжів, чудовий драматичний театр, безліч паркових та зелених зон відпочинку. Місто має багату архітектурну спадщину. Зараз активно розвивається спортивна інфраструктура, також з містом тісно пов’язана історія греків Приазов’я. Таким чином, є потенціал для розвитку одночасно пляжного, подієвого, спортивного та етнокультурного туризму”.

Читати також: Росіянин з Краснодарського краю та місцевий ексголова ЖКГ: хто відповідає за “безхазяйне житло” в окупованому Маріуполі

Однак, вважають росіяни, Маріуполь не стане “суто туристичним чи курортним містом”. За їхнім планом, економіку залишать змішаною, а значну роль відіграватиме промисловість.

Нагадаємо, російська компанія “Трансюжстрой” запланувала будівництво ще чотирьох житлових комплексів у Маріуполі. Землю під “іпотечну нерухомість” у центрі міста вони отримали від ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна. Звести новобудови планують на місці зруйнованих домівок місцевих.