Білгородський "Трансюжстрой" будує в окупованому Маріуполі чотири “іпотечні ЖК”: що відомо

Проєкт ЖК "Топаз "ДНР" в окупованому Маріуполі. Фото: з російських джерел

Російська компанія “Трансюжстрой” запланувала будівництво ще чотирьох житлових комплексів у Маріуполі. Землю під “іпотечну нерухомість” у центрі міста вони отримали від ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна. Звести новобудови планують на місці зруйнованих домівок місцевих.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з “розпоряджень” ватажка квазіреспубліки Дениса Пушиліна. Деталями щодо будівництва діляться у російських медіа.

За зведення чотирьох нових житлових комплексів у загарбаному місті взялася група компаній з Білгорода “Трансюжстрой”. Землю під будівництво вони отримали без торгів за “розпорядженням” ватажка Пушиліна ще у 2024 році. Загальна вартість проєкту — 2,7 мільярда російських рублів.

Так, два комплекси зводять через ТОВ “СЗ “ТЮС-НР1” на площі Бахчиванжі, 2 — там має з’явитися 16-поверховий ЖК “Агат”. Загалом багатоповерхівка розрахована на 113 одно-, дво- і трикімнатних квартир вартістю 1,1 мільярда рублів.

Загальна площа проєкту — 10,2 тис. кв. м, а здавати нерухомість там запланували на серпень 2026 року.

Водночас на проспекті Будівельників, 117а “Трансюжстрой” вже веде будівництво п’ятиповерхового “Аметиста” на 48 одно-, дво- і трикімнатних квартир — за 453 мільйони рублів. Закінчити роботи там хочуть наприкінці наступного року. Загальна площа об’єкта — 4,4 тис. кв. м.

Ще один дев’ятиповерховий комплекс “Онікс” груп будує на вулиці Бахчіванджі, 7а через ТОВ “СЗ “ТЮС-НР2”. У комплексі планують 64 одно- та двокімнатні квартири. Вартість новобудови оцінили у 391,2 мільйона рублів, а загальну площу — 5,5 тис. кв. м.

За даними російський медіа, “ТЮС-НР2” також планує звести житловий масив “Топаз “ДНР” по вулиці Апатова, 129а. Будівля матиме дев’ять поверхів, а вартість оцінили у 775 мільйона рублів. Об’єкт розрахований на 79 одно-, дво-, три- і чотирикімнатних квартир (площа — від 38,94 до 147,1 кв. м).

Крім того, у “Топазі “ДНР” буде шість нежитлових приміщень. Здати проєкт планують до квітня 2027 року.

Як стверджують у Маріупольській міськраді, до відкритого вторгнення за цими адресами були домівки місцевих, які вже під час блокади міста у 2022 році зазнали руйнувань. Після окупації Маріуполя загарбники їх знесли.

“Замість зведення обіцяного компенсаційного житла окупанти вирішили звести іпотечні багатоповерхівки під продаж. Звісно у маріупольців, які залишилися без нічого, коштів придбати квартири у новобудовах немає, тож розрахунок йде на жителів Росії, яких намагаються залучити до захопленого міста, щоб його русифікувати”, — кажуть у відомстві.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі оприлюднили новий перелік квартир, які місцева адміністрація записала до “безхазяйних”. Цього разу йдеться про 260 об’єктів у різних районах міста.