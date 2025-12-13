Зруйнований будинок у Маріуполі. Ілюстративне фото: GettyImages

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

В окупованому Маріуполі оприлюднили новий перелік квартир, які місцева адміністрація записала до “безхазяйних”. Цього разу йдеться про 260 об’єктів у різних районах міста.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документів на сайті російських “Держпослуг”.

За версією окупаційної влади, ці квартири нібито залишилися без власників. Тепер людям, які знайдуть у списках свої помешкання, пропонують протягом 30 днів від дати публікації звернутися до псевдоадміністрації та принести документи на право власності. Якщо цього не зробити, окупанти розпочнуть процедуру відчуження житла.

Публікуємо списки квартир, стан яких окупаційна адміністрація Маріуполя оцінила як такий, що “потребує ремонтно-відновлювальних робіт”.

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

Перелік квартир у Маріуполі, які росіяни визнають “безхазяйними”. Фото: з окупаційних джерел

За якими критеріями окупанти відбирають “безхазяйне” житло на ТОТ

Відповідно до ст. 2 псевдозакону, ухваленого т. зв. “Народною радою” від 21 березня 2024 року №66-РЗ, ознаками “безгосподарного” майна для окупантів є:

несплата за житлове приміщення та комунальні послуги протягом одного року до дня виявлення житла, яке має ознаки “безхазяйного”;

відсутність відомостей про зареєстроване право власності на житло у т. зв. “Єдиному державному реєстрі нерухомості”;

невикористання житлового приміщення, що, зокрема, “створює загрозу його безпеці” (або безпеці багатоквартирного будинку, якщо приміщенням є квартира чи кімната в ньому), або “становить небезпеку для життя і здоров’я інших людей”.

Раніше ми розповідали, що окупаційна адміністрація Маріуполя планує видати квартири, відібрані в інших власників, 1300 місцевим. Житла у новобудовах для компенсацій місцевим не вистачає, бо його окупанти продають “своїм” під іпотеку.