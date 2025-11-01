“Живуть люди в цих квартирах і це проблема”: окупанти видадуть понад тисячу відібраних у господарів квартир новим власникам

Маріуполь у 2022-му. Ілюстративне фото: "Слово і діло"

1300 маріупольцям окупаційна адміністрація планує видати квартири, відібрані в інших власників. Житла у новобудовах для компенсацій місцевим не вистачає, бо його окупанти продають “своїм” під іпотеку.

Про це заявив очільник окупаційної адміністрації Маріуполя Антон Кольцов.

“Люди досі дивляться на це з опаской, але це наші реалії. На сьогоднішній день ті будинки, які нові, де ми будемо видавати квартири, їх усього 6 і більше не передбачається. <…>Тому ми пояснюємо щодо муніципального житла і вже 1300 людей погодились отримати там квартири”, — сказав Кольцов.

Для довідки: Окупаційна адміністрація у Маріуполі визнає безгосподарськими квартири, власники яких не змогли дали про себе знати протягом 30 днів. Багато людей не може це зробити, у тому числі, бо росіяни не дають їм повернутися до Маріуполя, забороняючи в’їзд в московському аепорпорту Шереметьєво. Якщо за місяць людина не заявить про свої права на нерухомість окупаційній адміністрації, квартиру “націоналізують” та віддадуть на свій розсуд як “комунальну власність”. Крім того, вони не приймають довірених людей для так званої “легалізації” свого майна на території тимчасово окупованого Маріуполя. З цих квартир формують “муніципальний фонд”.

Він уточнив, що зараз загарбники перевіряють і ремонтують квартири з “муніципальної власності”, втім є “проблема, що у деяких живуть люди”.

“На сьогоднішній день у нас вже проревізовано близько 1200 квартир, які вже знаходяться в муніципальній власності. Це квартири на різній стадії: є квартири, де навіть не закритий контур будинків, є кватрири, де зараз закривається контур, будинки ці здаються, але без комплексного ремонту, деякі з комплексним ремонтом. Десь проживають люди в цих квартирах, і на цим ми теж працюємо, це серйозна проблема.

Близько 400 квартир з проревізованих нами, знаходяться в ремонтних програмах — ППК “Єдиний замовник” та наша муніциальна програма. Та по безгоспу працюємо”, — розповів представник загарбників.

Нагадаємо, окупанти будують у Маріуполі нові будинки, втім їх продають під іпотеку, квартири там не видають маріупольцям, які втратили житло.