Всіхсвятський храм у Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Окупаційна влада планує у 2026 році відкрити на території т.з. “ДНР” напрям “військового туризму”. Потенційних туристів водитимуть зруйнованими містами, розповідатимуть бойові історії та “передумови конфлікту”. На розвиток цього напрямку хочуть залучити понад мільярд рублів.

Про плани щодо туризму заявив самоназваний “заступник голови уряду ДНР” Кирило Макаров.

“Республіка нині постає як сукупність місць бойової слави, пов’язаних із Донбаською визвольною операцією 1943 року, подіями громадянської війни 2014 року та спеціальною військовою операцією, що розпочалася у 2022 році. Це ключові точки, які можуть приваблювати туристів. Ми створили великий міжвідомчий штаб із туризму, в межах якого вже починаємо працювати”, — сказав Кирило Макаров.

Окупаційна влада планує розповідати туристам бойові історії, причини війни, маршрути пересування загарбників і демонструвати експонати, пов’язані з війною.

“Необхідно цю історію структурувати, щоб люди розуміли, яким маршрутом вони приїжджають, де мають зупинитися, що повинні побачити насамперед, а що — пізніше, зокрема ті чи інші експонати”, — додав Кирило Макаров.

Зазначимо, що в іншому інтерв’ю фейковий посадовець заявляв про плани у 2026 році спрямувати понад мільярда рублів на розвиток туризму на території т.з. “ДНР”. Це близько пів мільярда гривень, однак точні підрахунки неможливі, адже з 31 березня 2025 року Національний банк України припинив встановлювати офіційний курс гривні до російського рубля.

Нагадаємо, ватажок т.з. “ДНР” Пушилін заявив, що у 2025 році понад 9 тисяч жителів “звільнених” населених пунктів Донецької області отримали російські паспорти.