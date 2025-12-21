Окупанти нібито видали понад 9 тисяч російських паспортів “евакуйованим” на ТОТ Донецької області від початку 2025-го

Ватажок так званої "ДНР" Пушилін поряд з нібито "евакуйованими" на ТОТ Донеччини людьми. Фото: з російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ватажок так званої “ДНР” Пушилін заявив, що більш як 9 тисяч жителів “звільнених” населених пунктів Донецької області отримали російські паспорти. Ці дані начебто стосуються тимчасово окупованих населених пунктів регіону від січня 2025-го.

Про це пишуть російські медіа.

Ватажок квазіреспубліки стверджує, що російські паспорти видали більш як 9 тисячам жителів “звільнених” територій області від січня 2025-го. Серед них, зокрема, начебто є люди з Сіверська, Серебрянки, Званівки та Переїзного.

Читати також: ЗСУ спростували окупацію сіл Серебрянка та Дронівка у Сіверській громаді

“Ці люди роками жили в підвалах: ховалися від обстрілів і ненависті українських бойовиків. Вони розповідають, як ворожі безпілотники влаштовували буквально полювання на цивільних — небезпечно було виходити навіть за питною водою”, — каже Пушилін.

Читати також: Російські війська нищать Покровськ з авіації, артилерії та “полюють” на цивільних FPV-дронами, — голова ВА

Раніше окупанти заявляли, що почали видавати російські паспорти жителям Покровська. Йдеться про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.

Читати також: Які райони, міста та села окуповані в Донецькій області (перелік, мапи)

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донецької області влада загарбників визнала, що на тисячу працездатних жителів припадає 857 непрацездатних. Більшість із них — люди пенсійного віку.