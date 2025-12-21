Підтримати
Окупанти нібито видали понад 9 тисяч російських паспортів “евакуйованим” на ТОТ Донецької області від початку 2025-го

Богдан Комаровський
Ватажок так званої “ДНР” Пушилін заявив, що більш як 9 тисяч жителів “звільнених” населених пунктів Донецької області отримали російські паспорти. Ці дані начебто стосуються тимчасово окупованих населених пунктів регіону від січня 2025-го. 

Про це пишуть російські медіа. 

Ватажок квазіреспубліки стверджує, що російські паспорти видали більш як 9 тисячам жителів “звільнених” територій області від січня 2025-го. Серед них, зокрема, начебто є люди з Сіверська, Серебрянки, Званівки та Переїзного. 

“Ці люди роками жили в підвалах: ховалися від обстрілів і ненависті українських бойовиків. Вони розповідають, як ворожі безпілотники влаштовували буквально полювання на цивільних — небезпечно було виходити навіть за питною водою”, — каже Пушилін. 

 

Раніше окупанти заявляли, що почали видавати російські паспорти жителям Покровська. Йдеться про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.

 

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донецької області влада загарбників визнала, що на тисячу працездатних жителів припадає 857 непрацездатних. Більшість із них — люди пенсійного віку. 

 

