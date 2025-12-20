Жителі Донецька, 2022 рік. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

На тимчасово окупованій частині Донецької області влада загарбників визнала, що на тисячу працездатних жителів припадає 857 непрацездатних. Більшість із них — люди пенсійного віку. Для виправлення ситуації у бік збільшення кількості працездатного населення підготували перелік програм, які нібито планують упровадити протягом наступних п’яти років.

Про проблеми з демографією повідомляє самоназваний “Уряд ДНР”.

Фейкові посадовці заявили, що у найближчі п’ять років планують підвищити середню тривалість життя жителів захопленої частини Донеччини до 70–78 років.

“Демографічна ситуація на території Донецької Народної Республіки за останні десять років залишається складною, незважаючи на збільшення кількості населення”, — зазначають представники підконтрольної Кремлю адміністрації.

Так, станом на кінець 2025 року серед непрацездатних у псевдореспубліці найбільшу частку становлять пенсіонери — 34,3 % від загального населення. Друге місце посідають діти, які становлять 9,8 % усіх жителів т.з. “ДНР”.

Щоб до 2030 року збільшити тривалість життя людей і кількість працездатних у фейковій республіці, окупаційна влада планує:

оздоровлювати населення;

змусити 65% жителів займатися спортом;

систематизувати медичні обстеження та регулярний нагляд за здоров’ям 70% населення;

забезпечити щепленням 65% жителів;

проводити заходи з пропаганди шкідливості тютюну та алкоголю;

залучити 30 % молоді до проєктів із протидії шкідливим звичкам;

підвищити рівень народжуваності (як саме — не уточнюють);

упровадити програми “активного довголіття” для літніх людей (які саме — також не уточнюють);

змусити власників підприємств більше піклуватися про здоров’я працівників.

