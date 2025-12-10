Підтримайте Вільне Радіо
Підлітки, які досягли 14 років в окупації, не мали змоги отримати паспорт громадянина України. Вільне Радіо отримало інформацію від Державної прикордонної служби України, Офісу Уповноваженого з прав людини й Державної міграційної служби та розповідає, як виїхати на підконтрольну українському уряду територію без українського паспорта та які документи для цього необхідні.
Єдиний пункт пропуску, через який зараз можна заїхати на підконтрольну українській владі територію — “Мокрани – Доманово” у Волинській області на кордоні з Білоруссю.
Аби виїхати з Росії до Білорусі, треба мати принаймні один із цих документів:
А для в’їзду з Білорусі в Україну паспорти РФ не підходять, оскільки українські органи влади їх не визнають. Водночас наявність виданого в окупації російського паспорта не позбавляє українського громадянства. “Примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України”, — повідомила на запит Вільного Радіо голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.
Втім, в’їхати на підконтрольну територію можна не лише через Білорусь.
“Іншим можливим шляхом виїзду з ТОТ на підконтрольну уряду України територію є шлях через треті країни, зокрема Грузію, Латвію, Польщу. У такому випадку необхідно мати при собі документи, які підтверджують громадянство України”, — зазначають в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
В Офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини зазначають, що заїхати з Білорусі в Україну можна з паспортом громадянина України, закордонним паспортом або посвідченням на повернення в Україну.
Посвідчення на повернення в Україну — це документ, що посвідчує особу, підтверджує українське громадянство й дає право на в’їзд в Україну. Його оформлюють і видають закордонні дипломатичні установи України.
Посвідчення видається у разі, коли громадянин України не оформлював інших документів, що посвідчують його особу, підтверджують громадянство та/або дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Як розповіли на запит Вільного Радіо в Державній прикордонній службі, якщо людина не має українського паспорта, на в’їзді в Україну можна надати прикордонникам свідоцтво про народження українського зразка.
“Свідоцтво про народження є документом, що засвідчує факт реєстрації народження дитини та підтверджує громадянство України особи віком до 16 років на підставі запису про громадянство її батьків.
Зазначена норма законодавства України передбачена для в’їзду в Україну громадян України та не поширюється на виїзд з України громадян України”, — уточнили в ДПСУ.
З питань виїзду з окупації з початку повномасштабного вторгнення до Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини звернулися щонайменше 1374 людини, в тому числі:
Аби отримати консультацію щодо перетину українського кордону та допомогу з виїздом з ТОТ, можна звернутися за одним із цих контактів.
Раніше Вільне Радіо розповідало історію маріупольчанки, яка намагалася повернутися в окуповане місто через російський аеропорт “Шереметьєво”. Окупанти заборонили жінці в’їзд, оголосивши її “небезпекою для РФ”, та з двома дітьми посадили під автоматами в літак до Мінська.