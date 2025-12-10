Як виїхати з окупації без українського паспорта, колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Підлітки, які досягли 14 років в окупації, не мали змоги отримати паспорт громадянина України. Вільне Радіо отримало інформацію від Державної прикордонної служби України, Офісу Уповноваженого з прав людини й Державної міграційної служби та розповідає, як виїхати на підконтрольну українському уряду територію без українського паспорта та які документи для цього необхідні.

Як заїхати на підконтрольну територію України з окупації через Білорусь

Єдиний пункт пропуску, через який зараз можна заїхати на підконтрольну українській владі територію — “Мокрани – Доманово” у Волинській області на кордоні з Білоруссю.

Аби виїхати з Росії до Білорусі, треба мати принаймні один із цих документів:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина Росії;

російський паспорт для виїзду за кордон.

А для в’їзду з Білорусі в Україну паспорти РФ не підходять, оскільки українські органи влади їх не визнають. Те, що російські документи в Україні не визнаються, закріплено в Законі України “ Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України ” та розпорядженні Кабміну № 362-р від 8 травня 2019 року “Про невизнання Україною паспортних документів, виданих уповноваженими органами іноземної держави. Водночас наявність виданого в окупації російського паспорта не позбавляє українського громадянства. “Примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України”, — повідомила на запит Вільного Радіо голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Втім, в’їхати на підконтрольну територію можна не лише через Білорусь.

“Іншим можливим шляхом виїзду з ТОТ на підконтрольну уряду України територію є шлях через треті країни, зокрема Грузію, Латвію, Польщу. У такому випадку необхідно мати при собі документи, які підтверджують громадянство України”, — зазначають в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як заїхати на підконтрольну територію з окупації без українського паспорта: які документи можуть підійти

В Офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини зазначають, що заїхати з Білорусі в Україну можна з паспортом громадянина України, закордонним паспортом або посвідченням на повернення в Україну.

Для довідки: Посвідчення на повернення в Україну — це документ, що посвідчує особу, підтверджує українське громадянство й дає право на в’їзд в Україну. Його оформлюють і видають закордонні дипломатичні установи України. Посвідчення видається у разі, коли громадянин України не оформлював інших документів, що посвідчують його особу, підтверджують громадянство та/або дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Як розповіли на запит Вільного Радіо в Державній прикордонній службі, якщо людина не має українського паспорта, на в’їзді в Україну можна надати прикордонникам свідоцтво про народження українського зразка.

“Свідоцтво про народження є документом, що засвідчує факт реєстрації народження дитини та підтверджує громадянство України особи віком до 16 років на підставі запису про громадянство її батьків.

Зазначена норма законодавства України передбачена для в’їзду в Україну громадян України та не поширюється на виїзд з України громадян України”, — уточнили в ДПСУ.

Для довідки: З питань виїзду з окупації з початку повномасштабного вторгнення до Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини звернулися щонайменше 1374 людини, в тому числі: у 2022 році — 0;

у 2023 році — 157;

у 2024 році — 424;

з 1 по 16 жовтня 2025 року — 793.

Як отримати консультацію щодо виїзду з окупації: гарячі лінії

Аби отримати консультацію щодо перетину українського кордону та допомогу з виїздом з ТОТ, можна звернутися за одним із цих контактів.

Гаряча лінія ДПСУ:

1598 (для дзвінків з мобільного);

+38(044) 527- 63-63 (для дзвінків з-за кордону).

Офіс Омбудсмена:

адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

гаряча лінія — 0800-50-17-20; 044-299-74-08;

електронна пошта: [email protected] .

Раніше Вільне Радіо розповідало історію маріупольчанки, яка намагалася повернутися в окуповане місто через російський аеропорт “Шереметьєво”. Окупанти заборонили жінці в’їзд, оголосивши її “небезпекою для РФ”, та з двома дітьми посадили під автоматами в літак до Мінська.