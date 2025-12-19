Сіверськ, Серебрянка та Дронівка на мапі DeepState

Сили оборони України продовжують утримувати позиції у Серебрянці та Дронівці на Слов’янському напрямку. Заяви про окупацію цих населених пунктів, які напередодні поширили деякі інформаційні ресурси, не відповідають дійсності, стверджують у ДШВ.

Офіційне повідомлення опублікували пресслужбі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Станом на день 19 грудня, уточнюють військові, українські підрозділи зберігають контроль над позиціями у межах Серебрянки та Дронівки, а також на прилеглих рубежах.

У 81-й бригаді зазначили, що,після масованих обстрілів із застосуванням артилерії та дронів росіяни застосовують рельєф місцевості, лісосмуги й посадки для інфільтрації між позиціями. Окрім цього, Сили оборони України фіксують випадки, коли росіяни маскуються під цивільних.

“Дії [загарбників] носять характер локальних штурмових дій і диверсійно-розвідувальної активності. Для логістичного забезпечення та прикриття маршрутів висування російські війська використовують бар’єрний рубіж — річку Сіверський Донець. Усі виявлені спроби російських солдатів просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів”, — стверджують у 81 бригаді.

Водночас там визнали, що ситуація на напрямку залишається напруженою.

“Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення Сил оборони України та перевірені джерела інформації”, — закликали військові.

Аналітичний проєкт DeepState вважає Серебрянку окупованою від 16 грудня, а Дронівку відносить до сірої зони.

Нагадаю, росіяни продовжують наступ на Сіверськ і частково перебувають у місті. Окупанти заявляють, що захопили місто на 99%, українські військові — що терміново потребують підкріплення. Генштаб звітує про відбиті атаки. Розповідаємо про ситуацію у Сіверську станом на 16 грудня 2025 року.