Українські військові на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Уже через місяць в Україні мають почати збільшувати зарплату військовим і впроваджувати спецконтракти для піхотинців. Також планують загалом посилити контракту систему й запустити поетапне звільнення зі служби раніше мобілізованих. Детальніше — у матеріалі.

Про початок реформи повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами голови держави, перше завдання реформи — відчутно збільшити грошове забезпечення військових. При цьому мають врахувати специфіку їхньої служби, зокрема виконання бойових завдань на першій лінії оборони, реальний бойовий і управлінський досвід та ефективність.

Мінімальний рівень забезпечення для тилових посад планують встановити на рівні не менше 30 тисяч гривень, а для бойових — “більше в рази”.

Особливу увагу хочуть приділити піхотинцям. Для них планують впровадити спеціальні контракти з виплатами від 250 до 400 тисяч гривень. Сума залежатиме від виконання конкретних бойових завдань.

“Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає”, — прокоментував це рішення Володимир Зеленський.

До того ж планують загалом посилити контрактну систему в Силах оборони. Це має допомогти забезпечити визначені терміни служби й у результаті — цьогоріч почати поетапну демобілізацію захисників, яких мобілізували раніше.

Нині всі деталі реформи узгоджують. Зокрема, конкретні кроки її реалізації хочуть обговорити з бойовими командирами. На перші ж результати змін очікують уже в червні — у перший місяць запуску реформи.

Раніше ми розповідали, що головнокомандувач Сирський наказав ротувати бійців на передовій після двох місяців на позиціях. Це рішення ухвалили після розголосу ситуації з бійцями 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які, за словами їхніх рідних, перебувають на позиціях щонайменше вісім місяців без належного забезпечення водою та їжею.