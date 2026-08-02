Жителі Дружківки та їхній собака під час підготовки до евакуації з міста. Скриншот відео Богдан Зуяков/Facebook

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Волонтери вивезли з прифронтової Дружківки чотирьох місцевих жителів та їхнього собаку на прізвисько Джанга. За словами учасників евакуації, поки люди збиралися виїжджати, над містом кружляв російський безпілотник.

Про евакуацію 1 серпня розповів волонтер Богдан Зуяков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цього дня він працював у Дружківці разом із командою “Волонтери від Бога”. Спочатку волонтери приїхали за двома людьми, однак під час евакуації до них звернулися й інші мешканці.

“Приїхали на адресу за двома людьми. Набігли люди до нас, хочуть евакуюватися. Мене це дуже радує, що вони навіть вже зібрані. Зараз вивозимо людей і величезну собацю, яка, кажуть, зализує до смерті, але перевіряти не хочеться”, — розповів Богдан Зуяков.

У підсумку волонтерам вдалося евакуювати чотирьох людей та великого собаку на прізвисько Джанга.

Під час зборів на виїзд, додав волонтер, над містом літав російський безпілотник.

Також Богдан Зуяков показав наслідки російських обстрілів у Дружківці. За його словами, через постійні удари люди змушені залишати свої квартири й переселятися до інших підʼїздів або шукати безпечніше місце.

Нагадаємо, лише за минулу добу російські війська скинули на Дружківку дві авіабомби КАБ-250 та атакували місто безпілотниками. За даними поліції Донеччини, внаслідок цих ударів загинули двоє цивільних, ще двоє дістали поранень. Пошкоджені щонайменше девʼять приватних будинків.