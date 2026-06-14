Військовий Анатолій Батирь. Фото: Федерація грецьких товариств України

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Анатолія Батиря з Микільської громади. Одразу після повноліття він долучився до війська й менш ніж за пів року вже брав участь в обороні Маріуполя.

Про Анатолій Батиря розповіли в межах проєкту Нікольської громади “Живі у памʼяті” та на сайті Донецької обласної військової адміністрації.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Анатолій Батирь народився 7 вересня 2003 року в селі Тополине Микільської громади. Із дитинства хлопець мріяв стати військовим, тож завжди брав активну участь у різних спортивних і військово-патріотичних заходах. Також мав хист до музики: навчався грати на гітарі й трубі в місцевій музичний школі.

Здобувши середню освіту, у 2020 році Анатолій вступив до Маріупольського вищого металургійного професійного училища на електромеханіка. Та щойно хлопцю виповнилося 18, він пішов до армії. Службу він проходив у 92 окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, а під час повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя.

“Завжди відкритий і щирий, Толік був душею колективу. На все дивився з позитивного боку і був надійною підтримкою для друзів. Обіцяв повернутися і десь посидіти разом після Перемоги”, — розповіли про захисника у Микільській громаді.

Утім, повернутися Анатолію не судилося — 30 квітня 2022 року 18-річний військовий загинув в оточеному місті. Посмертно захисника нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Вічна памʼять.