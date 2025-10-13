Із Костянтинівки вивезли шістьох людей, серед них була п’ятирічна дитина

Правоохоронці евакуюють із Костянтинівки родину з п’ятирічною дитиною. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донеччини

Попри удари російських дронів, екіпажі поліції продовжують вивозити жителів прифронтового міста. Цього разу їм вдалось евакуювати звідти шістьох людей. Їх уже відвезли до більш безпечних регіонів.

Про це повідомили в поліції Донеччини.

Серед тих, хто залишив Костянтинівку, були п’ятирічна дівчинка Ангеліна, її мама й бабуся. Раніше родина вже виїжджала з прифронтової зони, але потім повернулася. Та останнім часом обстріли почастішали, а нещодавно російський дрон взагалі влучив у сусідній двір, тож родина поїхала до рідних у більш безпечний регіон. У цьому їй допомогли волонтери.

Також поліцейські евакуювали з міста 90-річного маломобільного чоловіка. Раніше разом із дружиною він жив у селі Іванопілля Костянтинівської громади, проте їхній будинок зруйнував обстріл, і чоловік потрапив під завали. Пізніше пара виїхала до родичів у Костянтинівку, але здоров’я пенсіонера погіршилося. Правоохоронці відвезли його до лікарні.

Поліцейські забрали з Костянтинівки й літнє подружжя та їхнього кота. Зранку російський снаряд влучив у багатоповерхівку, де жили пенсіонери, але вони не постраждали.

“Я не знаю, ми були в хаті, а воно як полетіло все. Я не знаю, що там. Сказали, що щось прилетіло в будинок”, — розповіла евакуйована жінка.

Крім того, під час евакуації до правоохоронців звернулися місцеві. Вони розповіли, що через артобстріл на власному подвір’ї загинула їхня сусідка. Поліцейські оглянули місце влучання, встановили особисті дані жінки й зафіксували обставини її загибелі.

Раніше ми писали, що 13 жовтня росіяни вчергове атакували Костянтинівку. Через один з ударів поранень дістала людина. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.