Обстріл Костянтинівки 13 жовтня: є поранені

Наслідки російської атаки у Костянтинівці 13 жовтня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

13 жовтня росіяни вчергове атакували Костянтинівку. Через один з ударів поранень дістала людина. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки вчергове атакували фронтову Костянтинівку. Зокрема, двічі били авіабомбою “ФАБ-250” з модулем УМПК.

Через цю атаку поранень зазнала цивільна людина. Крім того, окупанти пошкодили фасади чотирьох багатоповерхівок та легковий автомобіль.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, протягом 12 жовтня 2025 року росіяни завдали понад 2 тисячі ударів по території області. Зокрема, під вогнем опинилися 11 населених пунктів регіону. У двох із них через обстріли є загиблі серед місцевих, в інших обійшлося без жертв, але руйнувань зазнали цивільні об’єкти.