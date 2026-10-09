Ніна Бондаренко — біографія: що відомо про вчительку, яка загинула в Олександрівці

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Ніну Бондаренко, яка майже 40 років працювала в освіті Олександрівської громади. Вона викладала біологію, хімію та географію, а її учнями за цей час стали кілька поколінь жителів громади. Ще школяркою Ніна познайомилася з майбутнім чоловіком Сергієм, з яким згодом створила родину та виховала двох дітей. У вересні 2026 року 69-річна жінка загинула під час російського обстрілу Олександрівки.
Про життя і загибель Ніни Бондаренко розповіли на сторінці Олександрівської селищної військової адміністрації.
Ніна Олексіївна Бондаренко народилася 14 березня 1957 року в селі Некременне на Донеччині.
Про дитинство, юність та освіту жінки у відкритих джерелах відомо небагато. Втім, однокласниця Ніни Тетяна Артеменкова згадує, що ще за шкільною партою та почала дружити із Сергієм — своїм майбутнім чоловіком.
“Згадала, як ви з ним дружили, зі шкільної парти почався ваш життєвий шлях, який переріс у щасливий подружній союз”, — написала Тетяна після загибелі Ніни.
З 1986 року Ніна Бондаренко працювала в освіті громади. Вона викладала одразу кілька предметів — біологію, хімію та географію. За майже чотири десятиліття її уроки відвідували кілька поколінь школярів громади.
В Олександрівській селищній військовій адміністрації Ніну згадують як педагогиню, яка не обмежувалася викладанням своїх предметів. Там розповідають, що вона підтримувала учнів і колег та була готова прийти їм на допомогу.
Родина посідала важливе місце в житті Ніни. Разом із Сергієм Івановичем вони виховали двох дітей — Ольгу та Олександра. Згодом у подружжя зʼявився онук Єгор.
Сергій помер приблизно за два роки до загибелі дружини. Їхня колишня однокласниця Тетяна після смерті Ніни згадувала вже обох.
“А ми, твої однокласники, за тобою і за Сергієм скорбимо”, — написала жінка.
23 вересня 2026 року російські війська атакували Олександрівку. Близько 10-ї ранку по селищу вдарили чотирма авіабомбами ФАБ-250. В епіцентрі атаки опинилися багатоквартирні житлові будинки.
Внаслідок удару загинули пʼятеро людей, ще шестеро зазнали поранень. Під завалами після удару залишалися семеро людей, серед яких були двоє дітей.
Серед загиблих була й Ніна Бондаренко. Її тіло після обстрілу знайшли 25 вересня. Жінці було 69 років.
З педагогинею попрощалися 28 вересня 2026 року. Її поховали в селі Очеретине.
У Ніни Бондаренко залишилися донька, син та онук.
Вічна памʼять.