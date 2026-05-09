Рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” евакуюють людей із прифронтових сіл Маяки та Сидорове Святогірської громади. Фото: ДСНС Донеччини

Рятувальники евакуювали людей із сіл Маяки та Сидорове, які залишаються під постійною загрозою російських обстрілів. Надзвичайники також допомогли перевезти особисті речі та багаж евакуйованих.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” допомогли сімом мешканцям дістатися безпечніших населених пунктів. Прифронтові села Маяки та Сидорове Святогірської громади, звідки евакуаційники забрали цивільних, перебувають під постійною загрозою російських атак.

Евакуацію проводили спеціальними автівками, оснащеними захистом від російських ударів.

Людей доправили до безпечніших населених пунктів, також їм допомогли перевезти особисті речі та багаж.

У ДСНС вкотре закликали жителів прифронтових територій не зволікати з евакуацією та подбати про власну безпеку і безпеку близьких.

Нагадаємо, раніше екіпаж “Білого Янгола” вивіз із прифронтової Миколаївки пʼятьох людей віком від 51 до 68 років. А із Семенівки евакуювали родину з трьох людей — важкохвору жінку з чоловіком та сестрою. Усі врятовані нині перебувають у безпечніших регіонах України.