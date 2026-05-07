З Миколаївки та Семенівки евакуювали ще 8 людей, серед них — жінка з онкологією

Евакуація з Миколаївки та Семенівки у травні 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Екіпаж “Білого Янгола” вивіз із прифронтової Миколаївки пʼятьох людей віком від 51 до 68 років. А із Семенівки евакуювали родину з трьох людей – важкохвору жінку з чоловіком та сестрою. Усі врятовані нині знаходяться у більш безпечних регіонах України.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми словами, щодня прифронтова Миколаївка зазнає атак зі сторони російських військовий. Окупанти бʼють по місту з авіації та ствольної артилерії. Деякі вулиці там контролюють безпілотники загарбників. Ситуація у населеному пункті критична – немає комунікацій та звʼязку. Попри це, туди заїжджають екіпажі “Білого Янгола”, аби врятувати цивільних.

“У мене немає нічого, квартира вся побита, вікна забиті, темно, збиралась з ліхтариком. Їсти немає на чому готувати, тільки чай на сухому горючому і все, а в мене цукровий діабет. Ось і виїжджаю”, – розповіла одна з евакуйованих жительок міста Тетяна.

Через постійну загрозу атаки російських БпЛА групі довелося діяти швидко. Місцевих, які погодилися виїхати, доставили до більш безпечного місця, а далі рушили у Семенівки — село у Краматорському районі. Там на “Білий Янгола” чекала сімʼя із з трьох людей – 66-річна важкохвора жінка та чоловік з сестрою.

Сімʼя погодилася виїхати, оскільки їхня родичка потребувала лікування у Києві. Її молодшій сестрі також потрібна була допомога лікаря. Людей доставили до Словʼянська та передали медичній евакуаційній групі.

Правоохоронці закликають жителів прифронтових населених пунктів Донеччини не зволікати з евакуацією та виїздити. Допомогу в цьому можна отримати, зокрема за номером 102.

Нагадаємо, днями екіпажу поліції “Білий Янгол” також вдалося заїхати до прифронтової Дружківки, аби евакуювати місцевих жителів. Покинути небезпеку погодилися ще три літні жінки. До міста евакуаційна група заїздила з включеним РЕБом — на них постійно полюють російські дрони.