Азовський судноремонтний завод до повномасштабного вторгнення. Фото: АСРЗ

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Державне підприємство “Азовський судноремонтний завод” заборгував ТОВ “Донецькі енергетичні послуги” на початку 2022 року, коли оплатив за електрику лише частину суми. І хоч чотири роки потому розмір зобовʼязання уточнили й у результаті зменшили, тих грошей все одно виявилося недостатньо. Компанія звернулася до суду.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення Господарського суду Донецької області.

Згідно з матеріалами справи, судноремонтний завод і ТОВ “Донецькі енергетичні послуги” підписали договір про постачання електроенергії в січні 2022 року. У ньому зафіксували й поставку за грудень 2021 року, яку провели до остаточного оформлення зобовʼязань. Втім, якщо за попередній рік тоді завод розрахувався, то оплату за поточний він провів лише частково.

За умовами договору, сплатити за поставлену в січні електроенергію державне підприємство мало до 11 лютого 2022 року. Оплату там провели на чотири дні пізніше в сумі близько 423 тис. грн. У рахунку ж йшлося про в рази більшу вартість послуг — понад 1,4 млн грн. Доказів про те, що завод звертався по розʼяснення щодо суми, у справі немає.

Водночас “Донецькі енергетичні послуги” намагалися звʼязатися з представниками підприємства, аби отримати оплату. Спершу на початку 2023 року надіслали на електронну пошту, вказану в договорі, акт із поставленими обсягами електроенергії та відповідний рахунок (хоча навіть якби постачальник не надіслав платіжні документи в потрібний строк, представники заводу все одно мали вчасно заплатити за послуги). Потім, на початку 2026 року, так само звернулися із претензією щодо оплати. Коли ж отримати гроші не вийшло, у квітні компанія пішла в суд.

Попри те, що початково борг становив понад мільйон, стягнути із заводу постачальник просив 454 тис. грн. Це пояснюється тим, що вже після виникнення заборгованості ДТЕК, якого в договорі визначили оператором системи розподілу електрики, двічі уточнив обсяг спожитої енергії (цю можливість передбачили в договорі). Востаннє — 15 січня 2026 року.

Утім, ні на позов, ні на зменшення боргу в заводі не відреагували. Відзиву і доказів там не надали, хоча про справу його представників повідомили через електронні ресурси суду. Надіслати рекомендований лист їм не вийшло, адже юридично завод знаходиться в тимчасово окупованому Маріуполі.

У результаті суд зобовʼязав стягнути з Азовського судноремонтного заводу 454 тис. грн боргу й додатково сплатити судовий збір у понад 5 тис. грн.

Оскаржити це рішення представники державного підприємства можуть до 15 липня 2026 року.

Раніше ми писали, що з реабілітаційного центру, що кілька десятиліть орендував землю Словкурорту, мають стягнути понад 2 млн грн боргу за електрику.