Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

За останній тиждень із зони примусової евакуації у Донецькій області вдалося вивезти ще 220 неповнолітніх. Однак майже тисяча дітей поки не покинули небезпеку.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває у населених пунктах трьох громад Донецької області. Нині там залишаються 965 дітей, зокрема:

Криворізька громада — п’ять дітей у Завидо-Кудашевому;

Дружківська громада — 959 дітей у Дружківці;

Краматорська громада — одна дитина у Василівській Пустоші.

За останній тиждень — з 8 по 15 жовтня — з небезпеки вдалося евакуювати ще 220 неповнолітніх, каже Рижкова. Так, малечу вивезли:

Дружківська громада — 213 дітей з Дружківки;

Краматорська громада — 7 дітей.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 203 тисячі людей, з яких близько 13,9 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій загалом 20 громад, де мешкають 16,4 тисячі цивільних, дітей немає.

Нагадаємо, попри удари російських дронів, екіпажі поліції продовжують вивозити жителів прифронтового міста. Цього разу їм вдалось евакуювати звідти шістьох людей, серед яких — п’ятирічна дитина. Їх уже відвезли до більш безпечних регіонів.