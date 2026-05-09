До державного бюджету на 2026 рік ініціюють зміни, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Загалом видатки на ці потреби пропонують підвищити на 1,56 трлн грн. Ці гроші держава очікує отримати від Євросоюзу як позику.

Проєкт змін підготували в Кабінеті міністрів. Найближчим часом його мають розглянути народні депутати.

Збільшення фінансування стало можливим завдяки макрофінансовій допомозі від Європейського Союзу. Україна розраховує отримати позику обсягом 90 млрд євро упродовж 2026–2027 років.

У 2026 році очікується:

45 млрд євро — загальний обсяг підтримки;

31,8 млрд євро — на сектор безпеки й оборони;

13,2 млрд євро — на покриття дефіциту держбюджету.

Перший транш може надійти вже у червні.

Як планують розподілити кошти

Додаткові видатки передбачають:

174,3 млрд грн — на грошове забезпечення та додаткові виплати військовослужбовцям;

1,37 трлн грн — на озброєння, військову техніку та розвиток оборонно-промислового комплексу;

14,6 млрд грн — до резервного фонду для оперативних потреб сектору безпеки.

У Міністерстві оборони зазначили, що рішення ухвалювали спільно з Генеральним штабом і Мінфіном, щоб забезпечити стабільне фінансування армії.

Зміни до бюджету мають затвердити народні депутати, аби нове фінансування запрацювало вже з початку літа.

Раніше ми розповідали, що підрозділи ЗСУ, які обороняють Донеччину, отримають додаткові 18,5 млн грн. Кошти спрямують на закупівлю необхідного військового обладнання. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.