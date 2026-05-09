До державного бюджету на 2026 рік ініціюють зміни, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Загалом видатки на ці потреби пропонують підвищити на 1,56 трлн грн. Ці гроші держава очікує отримати від Євросоюзу як позику.
Проєкт змін підготували в Кабінеті міністрів. Найближчим часом його мають розглянути народні депутати.
Збільшення фінансування стало можливим завдяки макрофінансовій допомозі від Європейського Союзу. Україна розраховує отримати позику обсягом 90 млрд євро упродовж 2026–2027 років.
У 2026 році очікується:
Перший транш може надійти вже у червні.
Додаткові видатки передбачають:
У Міністерстві оборони зазначили, що рішення ухвалювали спільно з Генеральним штабом і Мінфіном, щоб забезпечити стабільне фінансування армії.
Зміни до бюджету мають затвердити народні депутати, аби нове фінансування запрацювало вже з початку літа.
