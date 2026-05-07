Ще 18,5 млн грн спрямували на підтримку військових, які боронять Донеччину, — ОВА

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Підрозділи ЗСУ, які боронять Донецьку область, отримають ще 18,5 мільйона гривень. Кошти спрямують на закупівлю необхідного для військових обладнання. Фінансова підтримка — рішення Ради оборони області.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони Донецької області сьогодні, 7 травня. Захисники отримають ще 18,5 мільйона гривень.

Ці кошти військові використають на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше голова ОВА Філашкін зазначав, що таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Також обговорили координацію з підрозділами Сил оборони, виконання мобілізаційних завдань, безпекову ситуацію та взаємодію з районними та місцевими військовими адміністраціями. Постійно тримаємо в фокусі головне — забезпечення військових, захист людей і стабільну роботу громад у прифронтових умовах”, — розповів посадовець.

Нагадаємо, українські військові на Лиманському напрямку не фіксували режиму тиші від початку доби 6 травня: росіяни й надалі штурмували позиції Сил оборони й масовано застосовували дрони, зокрема FPV, “Молнії” та “Ланцети”. У 60-й бригаді ЗСУ стверджують, на напрямку активізувався російський підрозділ безпілотних систем “Рубікон”.