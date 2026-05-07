Дрон-камікадзе “Молнія-2”. Фото з російських джерел

Українські військові на Лиманському напрямку не фіксували режиму тиші від початку доби 6 травня: росіяни й надалі штурмували позиції Сил оборони й масовано застосовували дрони, зокрема FPV, “Молнії” та “Ланцети”. У 60-й бригаді ЗСУ стверджують, на напрямку активізувався російський підрозділ безпілотних систем “Рубікон”.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов.

“Це підрозділ безпілотних систем ворога, який безпосередньо в підпорядкуванні міністра оборони РФ Білоусова. Він має добре фінансування, добре устаткування, і добре навчених пілотів. Тому, коли діє проти нас “Рубікон”, це завжди складна історія. Вимагає від нас більше ресурсів, і більше концентрації, більше уваги. Щоб перехоплювати їхні безпілотники, знаходити місця розташування пілотів, і знищувати їх”, — розповів Максим Білоусов.

Він зазначив, зростання кількості дронів позначилося й на логістиці Сил оборони. Особливу небезпеку становлять так звані “дрони-ждуни”, які атакують цілі із засідки.

“Найбільше ускладнення — це якраз робота так званих дронів-ждунів. Це звичайні FPV. Він сідає і чекає на появу якоїсь цілі. Як тільки ціль з’являється, цей дрон злітає, і намагається вразити ціль. Складність якраз саме цього моменту — вони можуть раптово з’являтися зі своїх засідок. І тому дуже важливо пильнувати”, — зазначив військовий.

