Будівля Уряду України у Києві. Ілюстративне фото: Укрінформ

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В Україні з’явилося Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Його створили після поділу Міністерства розвитку громад та територій на два відомства. Нове міністерство відповідатиме, зокрема, за питання переселенців, а інше — за відновлення, інфраструктуру та транспорт.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №963 від 17 липня.

Нове міністерство очолив народний депутат від фракції “Слуга народу” Віталій Безгін. Верховна Рада призначила його на цей пост 16 липня під час голосування за оновлений склад уряду.

Ще одне відомство, яке з’явилося після реорганізації колишнього Мінрозвитку, — Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту. Його очолив Микола Калашник, який до цього був головою Київської обласної державної адміністрації.

Крім цього, уряд відновив як окремий центральний орган Міністерство аграрної політики та продовольства. Його головою став Тарас Висоцький, колишній заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Водночас колишнє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства змінило назву на Міністерство економіки та довкілля. Його керівником став Олександр Кравченко, який упродовж 15 років працював в українському офісі міжнародної консалтингової компанії McKinsey та останні 5 років був її топменеджером.

Питання підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні вже неодноразово передавали від одного міністерства до іншого. Спочатку ними опікувалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У грудні 2024 року його перейменували на Міністерство національної єдності, а формування державної політики щодо тимчасово окупованих територій і підтримки переселенців передали Міністерству розвитку громад та територій.

Улітку 2025 року уряд знову змінив структуру: Міністерство національної єдності приєднали до Міністерства соціальної політики, яке після реорганізації отримало назву Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Того ж року завершився термін дії Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення. Нову стратегію — вже на період до 2030 року — уряд схвалив лише в червні 2026-го. Цей документ — своєрідний маршрут державної підтримки ВПО. Без нього влада не має комплексного підходу до супроводу переселенців.

Раніше ми розповідали, як держава може покращити політику щодо переселенців у 2026 році.