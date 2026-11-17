Кальчицька громада сформувала Молодіжну раду. Ілюстративне фото: Освіта.UA

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Начальник Кальчицької сільської ВА Володимир Матяш затвердив склад молодіжної ради: це дорадчий орган, який пропонуватиме адміністрації рішення з питань молоді. До ради вже увійшли 10 людей віком від 14 до 35 років, однак згодом вона може розширитись.

Про це йдеться у розпорядженні Володимира Матяша №157 від 4 листопада 2026 року.

Молодіжна рада Кальчицької громади вже має голову, заступника голови та секретаря. Ще семеро людей із Зорі, Ялти, Маріуполя та Харкова мають статус її членів. Імена учасників у документі не розкривають.

Розпорядження очільника сільської військової адміністрації також затвердило Положення про раду. Координувати її роботу доручили відділу освіти, культури, молоді та спорту СВА.

Згідно з документом, рада може налічувати до 20 членів, а її склад вважається сформованим, якщо його затвердили щонайменше з 10 людей. Повноваження складу тривають два роки.

Молодіжна рада розроблятиме для адміністрації рекомендації стосовно молодіжної політики, залучатиме молодь до місцевого самоврядування та поширюватиме волонтерський рух. Її засідання проходитимуть не рідше, ніж раз на два місяці.

Нагадаємо, раніше у жовтні молодіжна рада при Вугледарській МВА зареєструвала петицію до президента про надання Вугледару почесної відзнаки “Місто-герой України”. Автори звернення закликають громадськість відзначити роль міста в обороні всієї країни та підтримати ініціативу: залишилось зібрати понад 23 тисячі підписів за 74 дні.