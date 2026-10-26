Президента закликають надати Вугледару відзнаку “Місто-герой України”: як підтримати

Вугледар у 2024 році. Ілюстративне фото: Gettyimages

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Молодіжна рада при Вугледарській МВА зареєструвала петицію до президента про присвоєння Вугледару почесної відзнаки “Місто-герой України”. Автори звернення закликають громадськість відзначити роль міста в обороні всієї країни та підтримати ініціативу: залишилось зібрати понад 23 тисячі підписів за 74 дні.

Про створення петиції повідомили у пресслужбі Вугледарської міської військової адміністрації.

Ініціатори звернення зазначили, що оборона Вугледара понад 950 днів допомагала прикривати шляхи сполучення та контролювати ситуацію на стику Запорізького й Донецького фронтів. Серед підрозділів, які обороняли місто, автори петиції називають 72-гу, 53-тю, 68-му окремі бригади, 35-ту та 36-ту бригади морської піхоти й інші формування.

Паралельно з бойовими діями у районі міста тривала гуманітарна робота, зокрема евакуація цивільних силами волонтерів та “Білих янголів”, а також ліквідація наслідків обстрілів силами ДСНС.

“Оборона Вугледара – славетна і болюча сторінка війни. Про цей подвиг українських Захисників і Захисниць та цивільних служб вже пишуть сучасні книжки, а символом її став пам’ятник Тарасу Шевченку, що дивом вцілів серед руїн і став місцем сили для них”, — зазначили автори петиції.

Станом на ранок 26 жовтня свої підписи під зверненням залишили 1 724 людини із 25 000 необхідних. Якщо цілі вдасться досягнути за наступні 74 дні, пропозицію розгляне президент. Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Зазначимо, це не перша спроба звернутися до президента із проханням надати Вугледару звання “Місто-герой”. Раніше петиції з аналогічною вимогою вже реєстрували, однак вони не зібрали потрібної кількості підписів. Зокрема, петицію про надання цього звання Вугледару та Бахмуту підтримали 2250 громадян, а петицію щодо Бахмута, Соледара і Вугледара — 771 людина із потрібних 25 000.

Для довідки: Президент не присвоює звання міста-героя окремим указом лише за результатами петиції. Подання про присвоєння відзнаки вносять Кабінет Міністрів або обласні державні (військові) адміністрації. Для Вугледара, як і інших міст регіону, це Донецька ОВА. Прямого механізму, за яким громадяни можуть звернутися до президента з такою вимогою, немає, як Вільне Радіо пояснювало в окремому матеріалі.

Нагадаємо, навесні Офіс президента України відповів на петицію щодо надання статусу міста-героя Бахмуту, яку у 2025 році підписали понад 25 тисяч громадян. У відповіді йдеться, що питання надання почесного звання місту зможуть розглянути тільки після його деокупації.