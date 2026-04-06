Як оформити статус місто-герой в Україні та що він дає. Колаж: Вільне Радіо

Для надання звання міста-героя Бахмута ініціативні переселенці зібрали 25 тисяч голосів під петицією до Президента, але натомість їм лише відповіли, що прийшли не за адресою. Водночас Краматорськ та Слов’янськ мають цей статус, хоча громадськість не виступала з такими ініціативами. Журналісти Вільного Радіо підготували роз’яснення про те, як в Україні працює процедура присвоєння звання міста-героя України, хто і як може оформити таке звернення та чи потрібно для цього збирати тисячі голосів однодумців.

Як може виглядати складний та обхідний шлях до звання міста-героя України (приклад Бахмута)

16 жовтня 2025 року депутат Бахмутської міської ради Олександр Бабенко подав петицію з проханням до президента України надати Бахмуту звання міста-героя України. Це була вже не перша спроба від громадськості, але раніше зібрати потрібну кількість підписів не вдалося.

Протягом наступних місяців бахмутські посадовці шукали підтримки петиції та знаходили її серед таких людей як народний артист України Павло Зібров, чемпіон світу зі стронгмена Олександр Лашин, режисер Ахтем Сеітаблаєв, Грузинський добровольчий легіон на чолі з командиром Мамукою Мамулашвілі, заступник голови Національної спілки ветеранів Сил ТрО України Артем Мороз та низці очільників громад. Всі вони закликали свою аудиторію підписатися за те, що підтримують ініціативу.

Крім цього, за даними журналістів Вільного Радіо, бахмутські посадовці активно використовували хаби підтримки бахмутян та інші установи для поширення петиції.

Це дало свій результат. Через 39 днів петиція про присвоєння Бахмуту звання міста-героя набрала необхідні 25 тисяч голосів. Однак президент України розглянув її та пояснив, що за процедурою може надати цей статус лише після офіційних подань від посадовців Донецької обласної військової адміністрації та Кабінету Міністрів України, яких на той момент не було.

Тож вже від Офісу Президента звернулися до прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, щоб ті розглянули питання.

Тобто прямого механізму для українців звертатися до президента України з проханням надати певному населеному пункту звання “Героя” немає.

Згодом журналісти Вільного Радіо дізналися, що в ДонОВА оформили подання президентові України щодо надання Бахмуту відзнаки “Місто-герой”. Міноборони та Мінгромад теж підтримали ідею.

Останнім кроком до надання Бахмуту відзнаки “Місто-герой” залишається рішення глави держави. Але від січня 2026 року Володимир Зеленський не ухвалює рішень щодо цього питання, хоча всі необхідні документи тепер у нього є.

Отже, навіть якщо дотриматися всіх офіційних процедур, надання звання міста-героя України може зайняти декілька місяців. До того ж навіть якщо знайти підтримку серед місцевих та обласних посадовців і Кабміну, немає жодних гарантій, що президент України підтримає та підпише необхідні рішення.

Як правильно оформити звернення щодо надання звання міста-героя України

Питання присвоєння почесної відзнаки “Місто-герой України” регулюється указом президента України №171/2023. В документі йдеться, що подання для присвоєння місту такого звання можуть вносити: “Кабінет Міністрів України, обласні державні (військові) адміністрації”.

Тобто, у формулюванні немає слів “або/чи” — перелік подали через кому. Те саме журналістам Вільного Радіо уточнили у відповідях на запити в ДонОВА та Кабінеті Міністрів. Тож закон можна трактувати так, що достатньо подання лише від однієї з установ до президента України, але і від двох робити цього не заборонено.

Однак посадовці не завжди мають ініціативу робити таке подання, тому до них можна звернутися з відповідним проханням. Для цього до ОВА та Кабміну можна оформити звернення. Його може написати кожен громадянин — це конституційне право.

Таке звернення краще писати не від організації чи установи, а від громадянина. Його можна оформити усно або письмово — особисто або групою людей. Для колективного звернення потрібні підписи всіх учасників.

“Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується посадовою особою”, — пояснюють Вільному Радіо в ДонОВА.

Письмове звернення можна подати особисто у відповідну установу або через електронну пошту. У тексті звернення має бути:

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання громадянина;

суть пропозиції;

підпис заявника;

дата відправки;

електронна пошта або інші види зв’язку (для дистанційного звернення).

Для довідки: Відправити звернення до Донецької обласної військової адміністрації можна: на електронну пошту: [email protected] ;

листом на поштову адресу: вулиця Олекси Тихого, будинок 6, місто Краматорськ, 84306;

за формою на сайті ДонОВА;

наговорити телефоном: (0800) 50-75-06.

Шаблон звернення громадян до Кабінету міністрів України

Приклад звернення до Кабміну у 2026 році. Фото: Вільне Радіо

Краще використати шаблон звернення. Якщо оформити його не за вимогами — документ повернуть заявнику протягом 10 днів із зауваженнями щодо правок. Текст звернення може бути однаковим до обох інстанцій. Змінювати варто лише отримувача.

“Зазначимо, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором або авторами, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає”, — попереджають в пресслужбі ДонОВА.

"Крім цього, запропонувати боротись за присвоєння звання "героя" місту можна під час публічних консультацій та обговорень з представниками військових адміністрацій."

Звернення розглядатимуть не тільки Кабмін та ОВА, а й Міністерство розвитку громад та територій України і Міністерство оборони. У разі підтримки такого подання, ці установи оформлять його та подадуть президентові України.

Остаточне рішення про призначення звання міста-героя має ухвалити президент України та опублікувати його у вигляді указу на сайті Офісу Президента України.

Які заслуги можна вказати у поданні на звання міста-героя та що це дає

Офіційне формулювання причин надання звання звучить так: “положення про почесну відзнаку “Місто-герой України” встановлено для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України”.

Втім, з практики видно, що у поданні можна спиратися на різні аргументи.

Варто зазначити, що в містах-героях встановлюють відповідний знак, який вказує на звання. Тимчасовим виключенням може бути місто, яке перебуває в окупації або у зоні бойових дій, що не дозволяє провести такі роботи. Водночас це символічна відзнака, яка не передбачає додаткових привілеїв для міста або його жителів (принаймні наразі).

Скільки міст-героїв України є в Донецькій області

30 вересня 2025 року президент України Володимир Зеленський надав звання міста-героя п’ятьом містам Донеччини: Краматорську, Слов’янську, Дружківці, Костянтинівці та Покровську. На той момент у країні було всього 16 “міст-героїв”, і сім з них — у Донецькій області.

Мотивація надати таке звання містам Донеччини у Володимира Зеленського була такою:

Дружківка — “одне з найбільш світлих міст Донбасу, зараз понівечене російськими обстрілами, але місто, яке захищається й захищає”;

Краматорськ — “одна з основ нашої промисловості, один із найбільш сильних центрів усього Сходу України. Місто, яке в захисті держави ще з 14-го року”;

Костянтинівка — “стоїть проти надзвичайної російської жорстокості, і громада тримається в місті, і місто тримається”;

Покровськ — “герой, який значить так багато для нашого захисту. І це місто багатьох наших героїв, наших воїнів, які саме в районах Покровська, на Покровському напрямку й у самому місті тримаються в жорстких боях і знищують окупанта так, що це глобально відчутно”;

Слов’янськ — “місто-символ, місто, з якого захист України почався, і місто, яке наповнює силою наших воїнів зараз, яке працює на захист Донбасу”.

Крім вищеозвученних, ще з 2022 року звання міст-героїв України мають ще два міста регіону — нині окуповані Маріуполь й Волноваха.

Вільне Радіо готове допомогти з поданням на звання міста-героя зацікавленим

Станом 2026 рік журналістам Вільного Радіо в Міністерстві розвитку громад та територій України уточнили, що питання присвоєння звання міста-героя не розглядають для Соледара, Часового Яру, Авдіївки та інших міст Донецької області. Водночас у ДонОВА Вільному Радіо зазначили:

“Багато населених пунктів області стали оборонним рубежем і залишаються символом героїзму, мужності, стійкості та незламності українських воїнів, українців. Відтак, робота з присвоєння почесної відзнаки “Місто-герой України” населеним пунктам області триває”.