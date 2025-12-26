Володимир Зеленський розглянув петицію про надання Бахмуту статусу “міста-героя”, однак очікує подань від ДонОВА та Кабміну

Володимир Зеленський підтримав петицію надати Бахмуту статусу міста-героя, але необхідні подання від ДонОВА та Кабміну. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Через місяць після того, як петиція з проханням надати Бахмуту статус “міста-героя України” набрала необхідні 25 тисяч голосів, на неї відреагував президент України. Володимир Зеленський пояснив, що зможе надати цей статус лише після офіційних подань від посадовців Донецької обласної військової адміністрації та Кабінету Міністрів України.

Про ситуацію з петицією розповів її ініціатор депутат Бахмутської міської ради Олександр Бабенко.

“Сьогодні Володимир Зеленський розглянув і підтримав електронну петицію “Про надання звання “Місто-герой України” місту Бахмут Бахмутського району Донецької області”, — написав Олександр Бабенко.

Президент України повідомив, що вже звернувся до прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Подальші рішення щодо надання Бахмуту статусу «міста-героя» він ухвалить після отримання відповідних звернень.

Нагадаємо, 24 листопада 2025 року стало відомо, що петиція про присвоєння Бахмуту звання міста-героя набрала 25 тисяч голосів і надійшла на розгляд президента.

Відомо, що публічно підтримати петицію про присвоєння Бахмуту звання міста-героя України закликали, зокрема, народний артист України Павло Зібров, чемпіон світу зі стронгмена Олександр Лашин, режисер Ахтем Сеітаблаєв, Грузинський добровольчий легіон на чолі з командиром Мамукою Мамулашвілі, заступник голови Національної спілки ветеранів Сил ТрО України Артем Мороз та низка очільників громад.

Зауважимо, що подібні петиції з’являлися й раніше. Так, ще до повторної окупації Бахмута надати йому звання міста-героя просив місцевий житель Дмитро Кірсанов, але тоді ініціатива не набрала потрібної кількості голосів.