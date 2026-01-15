На початку січня 2025 року у ДонОВА оформили подання Президентові України щодо надання Бахмуту відзнаки “Місто-герой”. Архівне фото 2023 року надане Вільному Радіо бійцем 46 бригади ЗСУ

Кабінет Міністрів України в останні дні грудня 2025 року доручив Мінрозвитку, Міноборони та ДонОВА зробити все необхідне для подання президентові України щодо надання Бахмуту відзнаки “Місто-герой”. У ДонОВА Вільне Радіо запевнили, що вже направили необхідне звернення. Розповідаємо все, що відомо про шлях до отримання почесної відзнаки для зруйнованого й окупованого міста.

“Прем’єр-міністром України 30.12.2025 доручено Мінрозвитку разом із Міноборони та Донецькою обласною військовою адміністрацією опрацювати питання щодо присвоєння звання “Місто-герой України” місту Бахмуту”, — пояснили Вільному Радіо в Секретаріаті Кабінету міністрів України у відповіді на інформаційний запит.

Додатково ми звернулися до ДонОВА з питанням, чи оформили вони необхідне подання.

“Президентові України Володимиру Зеленському направили подання про присвоєння почесної відзнаки “Місто-герой України” місту Бахмут”, — заявили Вільному Радіо у відповіді на інформаційний запит.

У ДонОВА й не уточнили, коли саме направили подання президентові України, але на середину січня 2025 року даних про його розгляд немає.

Зазначимо, питання присвоєння почесної відзнаки “Місто-герой України” регулюється указом президента України №171/2023. В документі йдеться, що подання для присвоєння місто такого звання можуть вносити: “Кабінет Міністрів України, обласні державні адміністрації”.

Тобто у формулюванні немає слів “або”/“чи” — перелік подали через кому. Те саме журналістам Вільного Радіо уточнили у відповідях на запити в ДонОВА та Кабінеті Міністрів. Тож подання лише від ДонОВА достатнє для розгляду президентом України.

Що відомо про петицію щодо надання Бахмуту статусу “міста-героя”

26 грудня 2025 року стало відомо, що Володимир Зеленський розглянув петицію про надання Бахмуту статусу “міста-героя”. І зазначив, що не отримував подань про це від ДонОВА та Кабміну, як того вимагає процедура.

Публічно підтримати петицію про присвоєння Бахмуту звання міста-героя України закликали, зокрема, народний артист України Павло Зібров, чемпіон світу зі стронгмена Олександр Лашин, режисер Ахтем Сеітаблаєв, Грузинський добровольчий легіон на чолі з командиром Мамукою Мамулашвілі, заступник голови Національної спілки ветеранів Сил ТрО України Артем Мороз та низка очільників громад.

Зауважимо, що подібні петиції з’являлися й раніше. Так, ще до повторної окупації Бахмута надати йому звання міста-героя просив місцевий житель Дмитро Кірсанов, але тоді ініціатива не набрала потрібної кількості голосів.