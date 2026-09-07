Кальчицька громада виділила кошти на утримання дітей у маріупольському сиротинці | Вільне Радіо

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Маріупольський центр соціальної підтримки дітей та сімей “Крила надії” після евакуації працює у Швейцарії. Там опікуються дітьми з різних громад. Зокрема, гроші з бюджету — 28 тис. грн — для закладу виділила Кальчицька СВА.



Про виділення коштів журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Кальчицької сільської військової адміністрації Володимира Матяша. 28 тис. 923 грн — це гроші за серпень 2026 року “на

відшкодування витрат за надання догляду та виховання в умовах, наближених до сімейних, дітей, позбавлених батьківського піклування, у комунальному закладі “Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Крила надії”.

У розпорядженні йдеться, що це міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції із загального фонду місцевого бюджету Кальчицької сільської територіальної громади бюджету Маріупольської міської територіальної громади.

Для довідки: Центр соціальної підтримки дітей та сімей “Крила надії” (колишній дитбудинок “Центр опіки”) — один з небагатьох закладів в Україні, де живуть діти від народження до повноліття. Там виховують сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, чиї сім’ї опинилися в складній життєвій ситуації.

Центр створили, об’єднавши будинок немовляти, дитячий будинок, інтернат і центр соціально-психологічної підтримки. Після початку повномасштабного вторгнення центр соцпідтримки дітей та сімей евакуювався з Маріуполя до Швейцарії. У центрі виховують дітей із різних громад, у тому числі частина переїхала у заклад після початку російської агресії у 2014 році.

Раніше на підтримку центру соцпідтримки дітей та сімей “Крила Надії” виділяли гроші Білозерська міська ВА та Сартанська селищна ВА.



Нагадаємо, у 2025 році “Крила надії” опинилися серед маріупольських закладів, з яких через суд намагаються відшкодувати борги за електроенергію.