Канада спрямувала додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики

Енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Уряд Канади спрямував ще 12,4 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Країна збільшила свій загальний внесок до понад 57 мільйонів євро. Гроші вже спрямовують на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у Міненерго.

Як розповіли у відомстві, кошти вже спрямовують на першочергові потреби енергетичних компаній. Окрім цього, фінансують ремонти та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні — в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

“Ця допомога є критично важливою для забезпечення стійкості нашої енергосистеми в умовах постійних атак Росії та зміцнення енергетичної безпеки країни напередодні опалювального сезону”, — заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її швидкого відновлення і зміцнення. Близько 30% загального обсягу внесків Фонду — 663 мільйони євро — надали партнери з листопада 2025 року.

Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України. Його прибуття очікують до зниження температур.

Нагадаємо, у ніч із 4 по 5 травня Росія завдала по Україні масованого удару дронами й балістичними ракетами. Основною ціллю, за даними президента, була енергетика: під вогнем опинилися об’єкти газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині, у цих регіонах фіксують загибель людей. Загарбники застосували тактику подвійного удару та атакували рятувальників вночі — серед них загинули двоє, поранень зазнали ще 23.